Дочь Малинина опубликовала откровенный снимок в бикини

Москва, 7 января. Дочь российского певца Александра Малинина опубликовала в Instagram откровенный снимок с отдыха в Таиланде. Она поздравили подписчиков с Рождеством.

Устинья Малинина сфотографировалась на фоне тропического пейзажа в голубом бикини.

«Дорогие мои подписчики. Поздравляю вас с Рождеством Христовым», — написала девушка.

Наследница Малинина привыкла отдыхать на заграничных курортах. Устинья часто ездит с родителями в теплые страны и публикует в соцсетях много интересных фотографий.

Девушке, которая родилась в Германии, уже 19 лет. Она занимается музыкой, как и ее отец. У Устиньи есть родной брат Фрол, сводный брат Никита Малинин и сводная сестра Кира.

По словам девушки, родители пророчат ей светлое будущее. Мама Эмма Малинина хочет, чтобы Устинья получила медицинское образование, а отец видит в дочери будущую звезду российской эстрады.

Ранее Александр Малинин оказался в эпицентре скандала. Певец, у которого от природы мягкие черты лица, вероятно, прошел курс омолаживающих процедур.

Поклонники раскритиковали его внешний вид и сравнили с женщиной. Им показалось, что Малинин теперь похож на певца Николая Баскова, звезду эстрады Надежду Бабкину и других представителей мира шоу-бизнеса, которые любят пластических хирургов.