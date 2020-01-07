Асад поблагодарил российских военных за помощь в борьбе с терроризмом в Сирии

Дамаск, 7 января. Президент Сирии Башар Асад поблагодарил военных РФ за помощь в борьбе с терроризмом и восстановлении мирной жизни в Сирийской Арабской Республике (САР). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент Сирии выразил признательность за помощь России и российским военным в борьбе с терроризмом и восстановлении мирной жизни в Сирии», — отметил Песков, рассказывая о поездке президента РФ Владимира Путина в САР.

По словам пресс-секретаря главы государства, Асад поблагодарил Путина за визит в Дамаск, а также поздравил президента РФ и весь российский народ с Рождеством.

Ранее сообщалось, что Путин посетил командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в САР. Президент РФ проехал по улицам Дамаска и обратил внимание на признаки восстановления мирной жизни в сирийской столице. Согласно программе пребывания в Сирии, Путин должен посетить еще несколько объектов.