«Тот самый концерт» убедил Манукяна, что время Пугачевой прошло

Завершаются новогодние каникулы, самое время подвести телевизионные итоги праздника. Как известно, по многолетней традиции, январь начинается с обсуждения и критики «Голубых огоньков». С некоторых пор это стало модным трендом, к которому присоединился колумнист Федерального агентства новостей, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян. Предлагаем читателям ФАН разбор пролетов по итогам новогоднего эфира от Манукяна.

«Новогодняя ночь на Первом» и «Тот самый концерт» Аллы Пугачевой

По традиции, до и после обращения Владимира Путина к россиянам я смотрю «Новогоднюю ночь на Первом». После моего трехлетней давности воззвания изменить формат «Новогоднего огонька» на Первом, которое поддержали сотни тысяч россиян, это шоу безвозвратно изменилось, чему я, в общем, рад.

Многие ошибочно полагали, что моя цель — «изгнать Пугачеву» и всю «старую гвардию» с голубых экранов. Поэтому 1 января 2020 года ко мне обратились представители медиа, чтобы я с этой точки зрения оценил «огонек» на Первом канале. Я сказал, что в этот раз мне все понравилось, но вклейка с Аллой Пугачевой из фильма «Тот самый концерт» была лишней, так как явно расходилась с общей концепцией.

Именно эта вырванная из контекста фраза, что Пугачева «была лишней», как говорится, ушла в народ, а статью с броским заголовком прочли более 650 тысяч человек. В чем причина такого внимания к этой теме? На мой взгляд, причина в том, что время Пугачевой, увы, прошло. И произошло это именно после показа юбилейного концерта на ТВ 1 января 2020 года. Да, именно Алла Пугачева ассоциируется у большинства россиян с «Голубыми огоньками». Многие телезрители до сих пор искренне считают, что Пугачева является повелительницей музыкальных эфиров на ТВ и радио. Разумеется, это совершенно не так, но мифология — отдельный жанр.

Ровно в нем «отработал» Максим Галкин, аккурат перед Новым годом припомнив, что вся история трехлетней давности с моей новогодней петицией по поводу Пугачевой была «заказной» и «проплаченной». Вероятно, Максиму кажется немыслимым, что россияне в едином порыве могут выступить против нынешнего положения вещей на ТВ и в шоу-бизнесе.

Если говорить о фильме «Тот самый концерт» Аллы Пугачевой, то не таким я себе представлял возвращение примадонны российской эстрады на сцену после десятилетнего перерыва. Шоу, на мой взгляд, стоило сделать побогаче. Лично я для себя так и не смог найти разумное объяснение, за что люди отдавали дикие деньги, чтобы попасть на этот концерт. Чтобы прикоснуться к легенде? Увы, эта легенда давно осталась в прошлом.

Что касается «Новогодней ночи на Первом», то она получилась вполне добротной. Формат выступлений на улицах Москвы полюбился многим зрителям и прижился на Первом канале. Наиболее современным в новогоднем шоу смотрелся, как ни странно, Филипп Киркоров. Его дуэт с Zivert выглядел очень актуально, да и сольный номер тоже. В отсутствие Пугачевой блистала София Ротару. Дополнил строй «старой гвардии» Лев Лещенко.

Лично для меня лучшим в этом новогоднем шоу стал номер Витаса с Сергеем Полуниным. Выступление Любови Успенской с Ygo я бы назвал — «перестарались». Если у Киркорова погружение в современную эстетику оказалось органичным, то попытка Успенской мне показалась излишне вычурной.

Выступление, посвященное Олимпиаде-80, — это дань традициям, что особенно актуально в контексте попыток Запада несправедливо отлучить российский спорт на четыре года от Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Неожиданным для меня оказалось приглашение в шоу Жерара Депардье. Он отлично подпел Заре. Димаш Кудайберген смотрелся очень актуально в контексте запроса на новые лица на ТВ. Ну, а в финале блистал Александр Панайотов. Прекрасный символизм. Возможно, Константин Эрнст давал понять, что именно Александр будет представлять Россию на Евровидении в Роттердаме, чему я очень рад.

«100Янов», «Новогодний парад звезд» и Поклонская

Флагман ВГТРК — канал «Россия-1» — к новогодней программе подготовился основательно. Юрий Стоянов наконец-то смог после «Городка» найти свой формат. Теперь ему ассистируют звезды театра, кино и шоу-бизнеса.

В новогоднем выпуске программы «100Янов» удачно засветились артисты, которым не нашлось места в «Голубом огоньке». Это, разумеется, скандалист Михаил Ефремов, который снялся сразу в двух роликах, и «восходящая звезда эстрады» Ольга Бузова. К счастью, Ефремов в последнее время перестал выступать на политические темы и вообще, как говорится, образумился.

Что касается Бузовой, то, похоже, «вихри враждебные веют над ней». Перед самым Новым годом в СМИ поползли слухи, что Пугачева закрыла ей путь в «Огоньки». Скорее всего, это просто газетная утка, но, в отличие от 2019 года, Бузовой в новогоднюю ночь на Первом действительно не было. Поэтому участие Ольги в шоу Юрия Стоянова стало ее единственным появлением в новогодней программе федеральных каналов.

Если говорить о «Новогоднем параде звезд» и «Голубом огоньке», то на этот раз ощущалось четкое различие между этими программами. До Нового года было привычное комикование, порой переходящее в фарс, с участием Николая Баскова и Юрия Стоянова, но после обращения президента в эфир выходили лишь музыкальные номера.

Досталось и президенту Украины Владимиру Зеленскому, которому еще в 2019 году нашли двойника. Теперь «лже-Зеленский» с удовольствием использует внезапно свалившуюся на него славу. Конечно, привкус нафталина от просмотра шоу на второй кнопке никуда не делся, но и на этот формат есть свои поклонники. Спасли новогодний эфир на «России» дуэт на роялях шестилетнего Елисея Мысина и 17-летнего Ивана Бессонова, а также «коллаборация» Александра Панайотова и Хиблы Герзмавы.

Все бы ничего, но в этом году движение против «Голубых огоньков» внезапно возглавила Наталья Поклонская. Она высказалась «об одних и тех же лицах, которые мелькают на экране». Досталось песне «Муси-пуси», которую исполняет Катя Лель, и Евгению Петросяну за «каламбурчики».

Три года назад в этом жанре выступали Владимир Жириновский и Максим Фадеев, два года назад — Виталий Милонов, в этом году — Поклонская. У меня и у сотен тысяч телезрителей, которые уже три года борются за качество новогодних «огоньков», появилась серьезная подмога. Не исключаю, что в 2021 году Наталью Владимировну начнут приглашать в новогодние эфиры.

«Квартирник у Маргулиса» и «1001 ночь, или Территория любви»

В новогоднюю ночь на НТВ к привычному «Квартирнику у Маргулиса» добавился мюзикл на стихи Михаила Гуцериева «1001 ночь, или Территория любви». И если «Квартирник» — это отдушина по сравнению с шоу на Первом и «России-1», то «1001 ночь» — это некий симбиоз двух основных кнопок.

Шоу Евгения Маргулиса позволило по-новому раскрыться многим известным артистам, которых мы привыкли видеть в других жанрах, той же Валерии, например. Ну и, разумеется, только такой формат позволяет появиться в новогоднюю ночь на телеэкранах Борису Гребенщикову.

Что касается мюзикла, то там первую скрипку играл, разумеется, Филипп Киркоров. Роль поп-короля он освоил уже давно, теперь появилась возможность почувствовать себя «султаном». С одной стороны, это фильм-спектакль, с другой — музыкальные клипы на импровизированной сцене и в декорациях. И снова удачно проявил себя Димаш Кудайберген, оригинально смотрелись на контрастах Зара и Денис Клявер. Вообще, Клявер отлично раскрылся в этом мюзикле, прежде всего, как актер. Да и Александр Панайотов, «флиртующий» со Светланой Лободой, тоже.

Превратившийся в комического актера Николай Басков и здесь засветился. А вот Александр Малинин в восточных декорациях, на мой взгляд, смотрелся крайне неудачно. Киркоров и Дима Билан в «1001 ночи» коснулись наболевшей темы Евровидения и участия в нем России. Конечно, все завуалировано под «Востоковидение» и восточные страны, но здесь все выглядело очевидно.

Кстати, а почему НТВ не является одним из вещателей этого конкурса? На мой взгляд, и этот федеральный канал заслуживает возможности раз в три года показывать Евровидение. Да и Михаил Гуцериев мог бы написать для этого конкурса песню на русском языке.