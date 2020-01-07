В ЛДПР объяснили раздачу Жириновским денег гражданам в центре Москвы

Москва, 7 января. Глава ЛДПР Владимир Жириновский всегда готов оказать материальную помощь нуждающимся, заявили в пресс-службе фракции, комментируя инцидент на Красной площади.

В минувшее воскресенье политик в центре Москвы раздавал прохожим деньги и чебуреки, дарил сувениры, при этом обращаясь к гражданам как к «детям, инвалидам, сиротам, крепостным и холопам».

В пресс-службе ЛДПР, объясняя произошедшее, отметили, что Жириновский на протяжении новогодних каникул не раз посещал праздничные гуляния, «вызывая радостные эмоции граждан». Многие при этом, по словам представителей фракции, просили помочь материально.

«Никаких обиженных или оскорбленных этим людей не было. Его только благодарили, не отпускали, просили задержаться еще», — подчеркнули в пресс-службе.

Представители партии уверены, что СМИ исказили информацию, «вырвали из контекста фрагмент видео», где Жириновский «в шутливой манере общается» с гражданами.

Известно, что комиссия Государственной думы по этике оценит действия депутата после 13 января.

Осенью прошлого года похожий примечательный случай произошел в Костроме. Московский миллиардер Андрей Ковалев под видом блогера побывал в городе, где раздал неравнодушным горожанам квартиры и деньги. В частности, он подарил старушке однокомнатную квартиру стоимостью свыше миллиона рублей.