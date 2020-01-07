Путин прибыл в Дамаск и встретился с Асадом

Дамаск, 7 января. Российский лидер Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Из аэропорта Владимир Путин направился в командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике, проехал по улицам Дамаска», — рассказал пресс-секретарь главы государства.

Асад встретил Путина в командном пункте. Президенты заслушали доклад военных о положении дел в различных регионах САР. Кроме того, в ходе визита российского лидера в Сирию состоялись переговоры делегаций двух стран.

«В ходе общения с Асадом Путин отметил, что сейчас можно с уверенностью констатировать, что пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны», — отметил Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, российский лидер обратил внимание на признаки восстанавливающейся мирной жизни на улицах Дамаска.