Группа «Сплин» презентовала клип на песню из нового альбома

Москва, 7 января. Известная российская группа «Сплин» опубликовала на Youtube-канале новый клип на песню «Воздушный шар».

Сингл вошел в альбом рокеров «Тайком». Поклонники уже успели оценить такие композиции как «Атом», «Гимн», «Волшебная скрипка» и «Важная вещь».

Фанатам очень понравилась новая работа «Сплин» которая им напомнила прежние песни петербургской группы. Автором «Воздушного шара» является лидер коллектива Александр Васильев.

Альбом «Тайком» появился в музыкальных магазинах в конце 2019 года.

«Старый добрый «Сплин» и Александр Васильев», — прокомментировал ролик один из пользователей. «Отличный подарок на Рождество», — написал другой пользователь.

Ранее еще один известный рокер 90-х Найк Борзов выпустил новый клип. Ролик «Реакция на солнце» был снят в Московской области.

Поклонники пишут в комментариях, что такой такую хорошую музыку, как в 90-х и в начале 2000-х, уже давно никто не пишет.