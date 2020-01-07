Захарова обвинила США в попытке «прикрыть» свои ошибки внешними факторами

Москва, 7 января. Высокопоставленные лица США неоднократно совершали различные ошибки, в том числе на Ближнем Востоке, а потом пытались «прикрыть» эти упущения «некими внешними факторами». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, США регулярно стараются обвинить в своих бедах внешних «врагов». Раньше эту роль для Вашингтона играли Россия и Китай, теперь же во всем «виноваты» страны Ближнего Востока.

«Сейчас мы видим ситуацию, которая была настолько очевидна, настолько ее было невозможно списать на кого-то другого, что пришлось списать ее на ошибку», — отметила Захарова, комментируя письмо о выводе американских войск из Ирака, которое в ВС США назвали «ошибкой».

Представитель МИД РФ уверена, что Вашингтон придерживается «концепции вседозволенности и собственной исключительности», причем этот принцип навязывается всему мировому сообществу.

«Ошибок [США] уже столько, что пора остановиться и задать вопрос — почему мировое сообщество, имея все мировые институты, находится в таком пассивном, ожидающем состоянии?» — цитирует Захарову KP.RU.

Дипломат напомнила, что вывод американских войск из Ирака обсуждается не только в США, но и в НАТО. При этом она подчеркнула, что решать данный вопрос должны в Багдаде.

«Такое поведение США стало практически нормой. То же самое в отношении Сирии, Ливии — разрушены государства, институты управления, общества. Поколения людей, которые не знают ничего, кроме войны... Кто за это ответит? Кто ответит за то, что число потерь среди мирного населения в Ираке за последние 20 лет никто даже не посчитал? Кто, наконец, задаст вопрос: сколько все это можно терпеть?» — заключила Захарова.

Напомним, в ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в районе аэропорта в Багдаде по автомобильной колонне, убив командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) иранского генерала Касема Сулеймани. Распоряжение об атаке, обострившей ситуацию на Ближнем Востоке, отдал лично президент США Дональд Трамп. После убийства Сулеймани Багдад приступил к подготовке механизма по выводу войск США из Ирака.