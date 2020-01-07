Лолита случайно рассекретила нового любовника

Дубай, 7 января. Известная исполнительница Лолита Милявская случайно рассекретила нового любовника — фанаты заметили следы присутствия мужчины в номере звезды в шикарном отеле в Дубае, который она показала на видео.

В прошлом году артистка рассталась с пятым супругом, теннисистом Дмитрием Ивановым. Как рассказывала психолог Милявской Инна Литвиненко, этот брак нельзя было назвать счастливым, поскольку в разрушившихся отношениях определенно присутствовало эмоциональное насилие.

Милявская на фоне стресса из-за разрыва резко сбросила вес. Она констатировала, что нервная система таким образом отреагировала на эмоциональное потрясение.

Звезда недавно прилетела в Дубай, где не только отдохнет под жарким солнцем, но и даст концерт. Милявская решила показать роскошные апартаменты пятизвездочного отеля «Кемпински», в котором остановилась на время поездки.

Однако внимание подписчиков привлекли не столько дорогая мебель и захватывающий дух вид из окна — на кровати певицы они заметили мужскую рубашку, а у раковины в ванной необычного вида косметичку. Кроме того, на террасе стоят два лежака, а возле них брошены два смятых полотенца.

«Интересно, а что за мужчина живет вместе с вами в номере? Интрига?» — задалась вопросом chursova_veronika.

Ранее в YouTube-шоу юмориста Максима Галкина «Музыкалити» звезда призналась, что не так давно вступала в интимную связь. В разговоре с ведущим она раскрыла и другие подробности личной жизни. Например, рассказала, что лишилась девственности в 18 лет.