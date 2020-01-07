Тунис отказался перебрасывать через страну турецких военных в Ливию

Тунис, 7 января. Администрация президента Туниса отказала Турции, попросившей разрешения перебросить через тунисские границы десант наземных сил в Ливию. Об этом сообщает сайт Alsaaa24.

Тунис не первое государство, которое отказывается помогать Анкаре перебрасывать солдат в Ливию. Как ранее заявил депутат алжирского парламента и член Национального собрания Абд аль-Ваххаб Заим, Алжир не допустит, чтобы турецкие военные перешли через территорию страны в Ливию.

Напомним, после убийства многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался кризис. Столицу государства Триполи захватило террористическое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, возглавляемое Файезом Сарраджем. Бандформирования так называемого ПНС похищают людей, занимаются работорговлей и совершают другие преступления. Операцию против террористов ПНС ведет Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара.

Ранее Анкара впервые официально направила военных в Триполи для содействия террористическому ПНС Ливии. Турция уже обеспечивала неофициальную поддержку искусственно созданному ПНС, поставляя бандформированиям оружие в обход эмбарго ООН и перебрасывая в Триполи боевиков из Сирии.