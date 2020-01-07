Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Курске

Курск, 7 января. Два человека пострадали при хлопке газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Курске. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в экстренных службах.

Взрыв газа произошел на улице Рябиновая около 14.40 по местному времени (совпадает с московским). На место происшествия оперативно прибыли пожарные, полиция, скорая помощь, газовая служба и работники электрических сетей.

В результате хлопка повреждено остекление одной из квартир. Пострадали два человека — мужчина, находившийся в доме, и девушка, проходившая мимо.

«У нее повреждений нет, от госпитализации отказалась», — сообщил источник ФАН.

Обстоятельства произошедшего и причина взрыва устанавливаются.

Ранее два человека получили ранения в результате хлопка бытового газа в многоквартирном доме в Твери. Из подъезда, где произошел взрыв, эвакуировали 52 человека.