Париж, 7 января. Франция намерена перезапустить экономические отношения с Россией и продолжать налаживать стратегические связи с Москвой. Об этом завил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Министр встретился с представителями различных отраслей экономики и рассказал о своем недавнем посещении российской столицы. В Москве Брюно Ле Мер гарантировал, что решения французского лидера Эммануэля Макрона по налаживанию стратегических связей с РФ будут выполняться.

«Мы хотим перезапустить наши экономические обмены с Москвой при соблюдении международного права, не будучи стесненными экстерриториальными финансовыми санкциями, которые являются сегодня первым препятствием для развития экономических отношений», — отметил глава министерства.

Кроме того, Ле Мэр назвал санкции «недопустимым посягательством на суверенитет» страны и пообещал, что в течение шести месяцев найдет способ избежать последствий этих ограничений.

Напомним, в декабре 2019 года Ле Мэр и министр экономического развития РФ Максим Орешкин подписали декларацию о намерениях развивать сотрудничество в области долгосрочного финансирования. Тогда глава французского министерства заявил, что санкции США «могут заморозить» некоторые сферы финансирования. Кроме того, Брюно Ле Мэр ранее подчеркнул, что Париж выступает против любых экстерриториальных мер, в том числе санкций США в отношении газопровода «Северный поток — 2».