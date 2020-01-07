Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Маски сорваны

Убийство Сулеймани окончательно превратило США в международного террориста

41
0 Оставить комментарий

Убийство Сулеймани окончательно превратило США в международного террориста

Наглое убийство Соединенными Штатами известного иранского военного и политического деятеля Касема Сулеймани не только потрясло мир, но и убедительно доказало, что США, как государство, является международным террористом. Напомним, Сулемайни погиб 3 января 2020 года в результате авиаудара американского беспилотника, приказ на его убийство отдал лично президент США Дональд Трамп.

То, что США окончательно превратились в главного террориста и в оплот мирового терроризма, убедительно показано в расследовании Федерального агентства новостей «Маски сорваны: убийство Сулеймани меняет международные правила игры».

Теперь Вашингтону стоит приготовиться к серьезным неприятностям, столь наглая выходка им даром не пройдет, предупреждает зампред комитета Госдумы о обороне Юрий Швыткин.

«Не хочу оказаться пророком, но, думаю, после такого акта международного терроризма Трампу и (госсекретарю США Майку) Помпео стоит позаботиться о личной безопасности, — отметил парламентарий в комментарии Федеральному агентству новостей. — Без внимания такое демонстративное убийство точно не останется. США, поправ все нормы международного права, фактически сами проложили дорогу тому, что называется «действовать по понятиям», а не по закону».

Убийство Сулеймани окончательно превратило США в международного террориста

По мнению российского политика, это знак того, что США, исходя из собственных представлений, фактически узурпировали право силовыми методами вмешиваться во внутренние дела того или иного государства, и эта тенденция крайне опасна.

«Уверен, подобные действия Вашингтона не останутся без последствий. Я уже заметил по риторике, что обеспокоены и в Европе, и в НАТО. Они явно испугались последствий. Так что и Трампу, и Помпео пора думать о собственной безопасности, и, уверен, мы скоро увидим, что они будут гораздо реже появляться на публике», — отметил зампред комитета ГД по обороне.

Нельзя преуменьшать опасность

Весь мир, в том числе Россия жестко осудили США за этот акт политического терроризма, отмечает Юрий Швыткин и другие известные политики. Террористическая сущность США требует принятия мер всеми государствами, которые не хотят, чтобы в Вашингтоне за них решали, как им жить, на какие ценности опираться. После убийства Сулеймани со стороны США могут последовать другие аналогичные действия, поэтому так опасны любые проявления терроризма.

В связи с этим все острее встает вопрос о необходимости жесткого контроля, как минимум, или полного закрытия на территории России организаций, финансируемых Соединенными Штатами. Речь идет о контролируемых американскими спецслужбами социальных сетях Twitter и Facebook, а также о вмешивающемся в российские выборы интернет-гиганте Google. Об опасности, исходящей в частности от американских соцсетей, неоднократно предупреждал глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Об опасности, исходящей от американских соцсетей, неоднократно предупреждал Александр Малькевич

Речь идет и о других фактах, свидетельствующих, как США через своих агентов влияния (например, Алексея Навального) пытаются раскачать ситуацию в России, спровоцировав людей, в первую очередь молодежь на незаконные акции.

Террористы на зарплате

ФАН неоднократно публиковал расследования о тесных связях с террористами существующей в том числе на американские деньги либеральной «Новой газеты». Журналисты этого издания «прославились» многочисленными публикациями, оправдывающими терроризм, а также попытками дискредитировать бескомпромиссную борьбу России с этим вселенским злом. При этом журналист «Новой газеты» Денис Коротков, согласно информации ФАН, прямо замешан в сотрудничестве с запрещенным в РФ «Исламским государством»1.

Под ударом выборы

Нельзя забывать, что США всеми силами через агентов влияния и прикормленную «пятую колонну» давно и активно пытаются вмешиваться в российские выборы. «Репетиция» была проведена летом 2019 года во время выборной кампании в Мосгордуму, что привело к массовым нарушениям закона. А впереди — в 2021 году — в РФ должны состояться парламентские выборы, и агенты влияния США заранее к ним готовятся, замышляя различные провокации и планируя беспорядки.

Убийство Сулеймани окончательно превратило США в международного террориста

В связи с этим необходимо всерьез поставить вопрос о полном закрытии признанной иностранным агентом скандальной структуры «Голос», которая ловко меняет форму организации, чтобы любой ценой остаться на плаву. Именно «Голос», позиционируя себя в качестве команды наблюдателей, регулярно провоцирует скандалы на выборах в России всех уровней. Отметим, в США ни одну структуру, признанную американским Минюстом иностранным агентом, и близко не подпустят к избирательным участкам. В «демократической» Америке в принципе не существует такого понятия как «иностранный наблюдатель на выборах».

Не менее опасны еще остающиеся в России организации, которые в той или иной форме спонсируют структуры финансиста Джорджа Сороса, тратящего миллионы долларов на распространение русофобии по всему миру. Все «подопечные» Соросу структуры должны быть взяты в РФ под строжайший контроль, а в перспективе — прекратить свое существование. Проплаченной Соединенными Штатами и Соросом агентуре, мечтающий о кровавых революциях, не место в России, в том числе в виду явной и открытой террористической угрозы, которую США распространяют по всему миру.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Новости партнеров

Новости партнеров