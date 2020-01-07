Убийство Сулеймани окончательно превратило США в международного террориста

Наглое убийство Соединенными Штатами известного иранского военного и политического деятеля Касема Сулеймани не только потрясло мир, но и убедительно доказало, что США, как государство, является международным террористом. Напомним, Сулемайни погиб 3 января 2020 года в результате авиаудара американского беспилотника, приказ на его убийство отдал лично президент США Дональд Трамп.

То, что США окончательно превратились в главного террориста и в оплот мирового терроризма, убедительно показано в расследовании Федерального агентства новостей «Маски сорваны: убийство Сулеймани меняет международные правила игры».

Теперь Вашингтону стоит приготовиться к серьезным неприятностям, столь наглая выходка им даром не пройдет, предупреждает зампред комитета Госдумы о обороне Юрий Швыткин.

«Не хочу оказаться пророком, но, думаю, после такого акта международного терроризма Трампу и (госсекретарю США Майку) Помпео стоит позаботиться о личной безопасности, — отметил парламентарий в комментарии Федеральному агентству новостей. — Без внимания такое демонстративное убийство точно не останется. США, поправ все нормы международного права, фактически сами проложили дорогу тому, что называется «действовать по понятиям», а не по закону».

По мнению российского политика, это знак того, что США, исходя из собственных представлений, фактически узурпировали право силовыми методами вмешиваться во внутренние дела того или иного государства, и эта тенденция крайне опасна.

«Уверен, подобные действия Вашингтона не останутся без последствий. Я уже заметил по риторике, что обеспокоены и в Европе, и в НАТО. Они явно испугались последствий. Так что и Трампу, и Помпео пора думать о собственной безопасности, и, уверен, мы скоро увидим, что они будут гораздо реже появляться на публике», — отметил зампред комитета ГД по обороне.

Нельзя преуменьшать опасность

Весь мир, в том числе Россия жестко осудили США за этот акт политического терроризма, отмечает Юрий Швыткин и другие известные политики. Террористическая сущность США требует принятия мер всеми государствами, которые не хотят, чтобы в Вашингтоне за них решали, как им жить, на какие ценности опираться. После убийства Сулеймани со стороны США могут последовать другие аналогичные действия, поэтому так опасны любые проявления терроризма.

В связи с этим все острее встает вопрос о необходимости жесткого контроля, как минимум, или полного закрытия на территории России организаций, финансируемых Соединенными Штатами. Речь идет о контролируемых американскими спецслужбами социальных сетях Twitter и Facebook, а также о вмешивающемся в российские выборы интернет-гиганте Google. Об опасности, исходящей в частности от американских соцсетей, неоднократно предупреждал глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Речь идет и о других фактах, свидетельствующих, как США через своих агентов влияния (например, Алексея Навального) пытаются раскачать ситуацию в России, спровоцировав людей, в первую очередь молодежь на незаконные акции.

Террористы на зарплате

ФАН неоднократно публиковал расследования о тесных связях с террористами существующей в том числе на американские деньги либеральной «Новой газеты». Журналисты этого издания «прославились» многочисленными публикациями, оправдывающими терроризм, а также попытками дискредитировать бескомпромиссную борьбу России с этим вселенским злом. При этом журналист «Новой газеты» Денис Коротков, согласно информации ФАН, прямо замешан в сотрудничестве с запрещенным в РФ «Исламским государством»1.

Под ударом выборы

Нельзя забывать, что США всеми силами через агентов влияния и прикормленную «пятую колонну» давно и активно пытаются вмешиваться в российские выборы. «Репетиция» была проведена летом 2019 года во время выборной кампании в Мосгордуму, что привело к массовым нарушениям закона. А впереди — в 2021 году — в РФ должны состояться парламентские выборы, и агенты влияния США заранее к ним готовятся, замышляя различные провокации и планируя беспорядки.

В связи с этим необходимо всерьез поставить вопрос о полном закрытии признанной иностранным агентом скандальной структуры «Голос», которая ловко меняет форму организации, чтобы любой ценой остаться на плаву. Именно «Голос», позиционируя себя в качестве команды наблюдателей, регулярно провоцирует скандалы на выборах в России всех уровней. Отметим, в США ни одну структуру, признанную американским Минюстом иностранным агентом, и близко не подпустят к избирательным участкам. В «демократической» Америке в принципе не существует такого понятия как «иностранный наблюдатель на выборах».

Не менее опасны еще остающиеся в России организации, которые в той или иной форме спонсируют структуры финансиста Джорджа Сороса, тратящего миллионы долларов на распространение русофобии по всему миру. Все «подопечные» Соросу структуры должны быть взяты в РФ под строжайший контроль, а в перспективе — прекратить свое существование. Проплаченной Соединенными Штатами и Соросом агентуре, мечтающий о кровавых революциях, не место в России, в том числе в виду явной и открытой террористической угрозы, которую США распространяют по всему миру.

1 Организация запрещена на территории РФ.