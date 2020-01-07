Более двух миллионов россиян приняли участие в праздновании Рождества

Москва, 7 января. Около 2,3 млн человек приняли участие в мероприятиях, посвященных празднованию Рождества в России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Для обеспечения общественного порядка и безопасности в ночь на 7 января было задействовано почти 46 тысяч сотрудников МВД, военнослужащих Росгвардии, представителей народных дружин.

Ирина Волк добавила, что правоохранители тщательно проверили места проведения праздничных мероприятий. Сотрудники ГИБДД обеспечили безопасность движения у храмов.

Напомним, что по всей России в рождественскую ночь состоялись богослужения. Россиян с праздником Рождеством Христовым поздравили патриарх Московский и всея Руси Кирилл, президент Владимир Путин.

Глава государства на Рождество находился в Спасо-Преображенском соборе Петербурга. Он передал храму одну из редких икон.