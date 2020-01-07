Henley&Partners назвала самые привлекательные паспорта в мире

Женева, 7 января. Международная консалтинговая компания Henley&Partners обновила рейтинг привлекательности паспортов, поставив Россию на 51 место.

Как уточнили специалисты, наличие российского гражданства позволяет посетить 118 стран без предварительного оформления визы.

Лидером рейтинга названа Япония, паспорт которой считается самым привлекательным, поскольку граждане страны могут въезжать без визы в 191 государство. Следом за ней идут Сингапур, Германия, Южная Корея, Италия и Финляндия.

Список основан на данных Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА). В его основе лежит индекс свободы передвижения, который указывает, сколько стран гражданин может посетить без визы или в упрощенном порядке ее получения.

The 2020 Henley Passport Index is now live. Watch the video to discover which nation’s passport is the most powerful, as well as how your passport compares to the rest of the world: https://t.co/7WicaIF54L — Henley & Partners (@HenleyPartners) 7 января 2020 г.

Как сообщала Henley&Partners летом прошлого года, Российская Федерация за последние 10 лет увеличила вдвое число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы. В наступившем году, например, может начать действовать безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией. Вопрос об открытии прямого авиасообщения между странами зависит от работы туроператоров.

Ранее заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов выступил с предложением отменить собеседование при приеме в гражданство РФ для жителей Украины и Белоруссии, свободно говорящих по-русски.