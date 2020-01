Henley&Partners назвала самые привлекательные паспорта в мире

Женева, 7 января. Международная консалтинговая компания Henley&Partners обновила рейтинг привлекательности паспортов, поставив Россию на 51 место.

Как уточнили специалисты, наличие российского гражданства позволяет посетить 118 стран без предварительного оформления визы.

Лидером рейтинга названа Япония, паспорт которой считается самым привлекательным, поскольку граждане страны могут въезжать без визы в 191 государство. Следом за ней идут Сингапур, Германия, Южная Корея, Италия и Финляндия.

Список основан на данных Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА). В его основе лежит индекс свободы передвижения, который указывает, сколько стран гражданин может посетить без визы или в упрощенном порядке ее получения.

