Каир, 7 января. Главы МИД Египта, Франции, Кипра, Греции и Италии обсудят вмешательство Турции в дела Ливии на встрече, которая пройдет 8 января.

«Каир намерен провести в среду встречу (…) для обсуждения текущих событий в Ливии на фоне возросшей напряженности вокруг решения Турции разместить военные силы в раздираемой войной стране», — говорится в сообщении МИД Египта.

В ведомстве указали, что цель встречи — добиться мирного урегулирования ситуации в африканской стране. Министры, как ожидается, обсудят также Средиземноморье, а точнее соглашение Турции и так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Меморандум который позволяет Анкаре вторгаться в чужие воды в Средиземном море, вызвал резко негативную реакцию в мировом сообществе.

Напомним, 3 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал законопроект, предусматривающий отправку военнослужащих в Ливию. Такое решение принято было после того, как ПНС Ливии, уличенное в связях с запрещенными в РФ международными террористическими организациями ИГ1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1, направило Анкаре официальный запрос о предоставлении военной помощи.

С 2014 года Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара ведет в африканской стране операцию «Аль-Карама», направленную против боевиков, захвативших ливийские земли после революции 2011 года.

Федеральное агентство новостей провело собственное расследование и узнало, что Анкара уже давно поставляет террористам ПНС Ливии военную технику и боеприпасы, несмотря на введенное ООН оружейное эмбарго.

1 Организация запрещена на территории РФ.