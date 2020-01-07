Путин обсудит ситуацию в Сирии на встрече с Эрдоганом в Турции

Москва, 7 января. Президент РФ Владимир Путин обсудит ситуацию в Сирии со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на встрече, которая состоится в Турции 8 января. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, российский лидер намерен поднять на переговорах с президентом Турции тему кризиса в Ливии. Также Путин примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток».

Напомним, 9 октября 2019 года Турция начала на северо-востоке Сирии операцию «Источник мира», направленную против курдских боевиков, сотрудничающих с террористами из радикальной организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). 22 октября президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели переговоры в Сочи. По итогам встречи был подписан меморандум, согласно которому подразделения военной полиции РФ и пограничной службы Сирии, а также турецкие военнослужащие, патрулируют 30-километровую зону безопасности у турецко-сирийской границы и контролируют отвод вооруженных формирований курдских террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.