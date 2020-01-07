Россиянин на Рождество выиграл в лотерею более 120 млн рублей

Пенза, 7 января. Россиянин получит 123 млн рублей, угадав семь чисел из 49, сообщили в пресс-службе лотереи «Столото».

Розыгрыш состоялся 7 января, победитель отметил числа 1, 4, 26, 24, 12, 17 и 10. Житель Пензенской области пока не обращался за выигрышем. Известно, что мужчина купил билет всего за 50 рублей.

А в это время в Подмосковье ищут победителя лотереи, который выиграл миллиард рублей в «Столото». Счастливый билет был куплен в Одинцово за 100 рублей.

С жителя Московской области возьмут подоходный налог в размере 13%, таким образом сумма его выигрыша составит 870 млн рублей.