МИД Ирана обвинил Трампа в неуважении к мировому сообществу

Тегеран, 7 января. Угрозы главы вашингтонской администрации Дональда Трампа демонстрируют, что он не уважает международное право. Об этом заявил во вторник глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Он показал мировому сообществу, что он не уважает международное право, что он готов совершить военные преступления», — заявил иранский министр в интервью телеканалу CNN.

Глава дипломатического ведомства уточнил, что атака на культурные объекты является военным преступлением.

Ранее Трамп в своем Twitter-аккаунте заверил, что Вашингтон «очень быстро и очень сильно» ударит по 52 иранским объектам в случае любой атаки Тегерана после убийства генерала Касема Сулеймани. По словам американского лидера, это послужит предостережением. Он также уточнил, что некоторые иранские объекты являются крайне существенными для иранской культуры.

Напомним, 3 января в результате авиационного удара США по международному аэропорту Багдада был убит командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани. Приказ о воздушной атаке лично отдал Трамп. В Пентагоне заявили, что цель операции — защита. Президент Ирана Хасан Роухани пообещал, что Тегеран и страны Ближнего Востока отомстят США.