Похороны Сулеймани в Иране перенесли на другую дату

Керман, 7 января. Похороны иранского генерала Касема Сулеймани, которые организовали в городе Керман, перенесли из-за слишком большого количества желающих проститься с ним.

Церемония прощания с командующим силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) началась на юго-востоке Ирана утром вторника. С собой желающие проводить генерала в последний путь принесли флаги и траурные знамена, а также портреты Сулеймани.

Как заявили СМИ со ссылкой на медиков, в давке во время церемонии погибли более 30 человек, еще около 200 пострадали.

«Церемония похорон была перенесена на другую дату, которая будет объявлена позже», — сообщили журналисты.

Сулеймани был убит 3 января вблизи международного аэропорта Багдада. Провести операцию против иранского генерала распорядился президент США Дональд Трамп.

Убийство Сулеймани резко обострило ситуацию на Ближнем Востоке. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала. В ответ Трамп заявил, что Вашингтон нанесет удары по 52 целям в Иране в случае атаки на объекты США.