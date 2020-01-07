Путин поздравил Курца с вступлением в должность австрийского канцлера

Вена, 7 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Себастьяна Курца с вступлением в должность канцлера Австрии. Фрагмент из соответствующей телеграммы, адресованной австрийскому канцлеру, привел на своей странице в социальной сети Facebook посол России в Вене Дмитрий Любинский.

Российский лидер в телеграмме отметил, что отношения Москвы и Вены традиционно носят плодотворный характер.

«Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию политического диалога, продуктивного двустороннего сотрудничества в различных отраслях — на благо наших народов, в интересах упрочения стабильности и безопасности в Европе», — следует из письма.

В дипломатической миссии РФ отметили, что телеграмма будет передана австрийскому канцлеру.

Напомним, 7 января австрийский лидер Александер Ван дер Беллен привел к присяге правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем.