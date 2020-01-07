Маск исполнил зажигательный танец на открытии завода Tesla в Шанхае

Шанхай, 7 января. Американский инженер и предприниматель Илон Маск исполнил необычный танец на презентации электрических внедорожников Model Y на заводе Tesla в Шанхае.

Предприятие стало первым для компании за пределами Соединенных Штатов. Завод построили в рекордно короткие сроки. Tesla при этом уже планирует построить сборочные мощности в Германии для того, чтобы поставлять электромобили европейским потребителям.

Завод недалеко от Шанхая станет первым, на котором будет производиться кроссовер Model Y, рассчитанный в первую очередь на китайский рынок.

Мероприятие по случаю открытия предприятия посетил основатель Tesla, который выступил перед зрителями с импровизированным танцем. Зажигательные движения Маска запечатлели на видео, которым он поделился с подписчиками в микроблоге Twitter.

At Tesla Giga Shanghai NSFW!! pic.twitter.com/1yrPyzJQGZ — Elon Musk (@elonmusk) 7 января 2020 г.

Электромобиль Model Y компания Маска представила в марте прошлого года. 5 апреля был открыт предзаказ для России.

Ранее американский предприниматель сбил столб ограждения на своем новом электро-пикапе. Инцидент произошел с Маском во время посещения ресторана в пригороде Лос-Анджелеса в компании известного актера Эдварда Нортона.