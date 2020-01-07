Освобождение Сирта от боевиков ПНС стало важной победой ЛНА

Захват Ливийской национальной армией (ЛНА) города Сирт стал важным достижением по освобождению страны от боевиков. Местные жители приветствуют военных, в то время как легитимное правительство Ливии начинает оказывать помощь горожанам.

Накануне ливийская армия взяла под свой контроль один из крупнейших городов Ливии — Сирт. Ранее в нем находилось множество бандформирований, подконтрольных нелегитимному Правительства национального согласия (ПНС) в Триполи. Силы ЛНА под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара смогли занять город за три часа. Этому способствовала помощь находящихся в городе бойцов, которые перестали защищать своих нанимателей и стали помогать военным.

Сирт удалось освободить без серьезных боев. Воины ЛНА заходили в город с нескольких сторон, в том числе и с моря, задействовав десант. В прошлом подконтрольные ПНС бойцы встали на сторону армии и помогали солдатам освобождать для них путь в центр к стратегически важным объектам. Впоследствии часть из членов этих вооруженных группировок сдала свое оружие, отказавшись идти против военных, а другая часть предпочла сражаться на стороне армии.

قوات النخبة البحرية الليبية التي دخلت سرت اليوم



# طرابلسTripoli24 pic.twitter.com/XCsxgZkntg — بنت المختار (@dodycat42) January 6, 2020

При этом сторона ПНС Ливии всячески пыталась вбрасывать ложную информацию. Они сообщали, что Сирт до сих пор находится под контролем бандформирований. Однако недавно представители вооруженных группировок «Сил обороны Сирта» и операции «аль-Буньян аль-Марсус» выпустили опровергающее эти данные заявление. Они признались, что подконтрольные местному правительству боевики действительно вынужденно отступили перед натиском ЛНА.

Сейчас в Сирт отправляются представители от легитимных властей Ливии, чтобы оказать помощь людям, долгое время находившимся во власти террористического режима ПНС. Об этом пишет AddressLibya. Премьер-министр восточного правительства Ливии в Тобруке Абдалла ат-Тани объявил об оказании чрезвычайных услуг для правительственных учреждений и государственных служб, чтобы обеспечить их всем необходимым. Местные жители в это время всячески приветствуют военных Ливийской национальной армии и устроили по этому поводу праздник.

Отметим, что отступлению боевиков также сопутствовало введение турецких военных в Ливию. Это произошло после подписания соглашения между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой ПНС Файезом Сарраджем. Документ вызвал гнев среди многих видных племен, представителей политики и простых граждан. Ливийцы начали выходить на демонстрации против турецкой агрессии и возвращения в их страну османского колониализма. Руководство местной нелегитимной «власти» они обвинили в предательстве.

Введение Турцией своих военных сплотило ливийскую общественность, к которой подключились и ранее подконтрольные ПНС вооруженные формирования. Они решили объединиться перед угрозой наступающего нового врага. В результате на территории Сирта удалось захватить много работающей турецкой техники, в числе которой оказался пункт управления БПЛА Bayraktar, который для боевиков поставляла Анкара.

Военная техника и вооружение поставлялась Турцией для подконтрольных ПНС террористов с 2019 года. Снабжение поступало по морю и воздуху в больших количествах. Вместе с тем Анкара отправляла в поддержку триполитанского правительства сирийских боевиков. Бандформирования стали перебрасываться после того, как Сирийская Арабская Армия начала освобождать занятые вооруженными группировки территории в провинции Идлиб.

В Ливии с 2014 года продолжается антитеррористическая операция «Аль-Карама». Цель кампании ДГА — освобождение страны от террористов, которые на данный момент преимущественно находятся в Триполи и на северо-западе страны. Боевики находятся под контролем нелегитимного ПНС.