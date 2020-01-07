Освобождение Сирта от боевиков ПНС стало важной победой ЛНА

Захват Ливийской национальной армией (ЛНА) города Сирт стал важным достижением по освобождению страны от боевиков. Местные жители приветствуют военных, в то время как легитимное правительство Ливии начинает оказывать помощь горожанам.
Накануне ливийская армия взяла под свой контроль один из крупнейших городов Ливии — Сирт. Ранее в нем находилось множество бандформирований, подконтрольных нелегитимному Правительства национального согласия (ПНС) в Триполи. Силы ЛНА под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара смогли занять город за три часа. Этому способствовала помощь находящихся в городе бойцов, которые перестали защищать своих нанимателей и стали помогать военным.
Сирт удалось освободить без серьезных боев. Воины ЛНА заходили в город с нескольких сторон, в том числе и с моря, задействовав десант. В прошлом подконтрольные ПНС бойцы встали на сторону армии и помогали солдатам освобождать для них путь в центр к стратегически важным объектам. Впоследствии часть из членов этих вооруженных группировок сдала свое оружие, отказавшись идти против военных, а другая часть предпочла сражаться на стороне армии.
قوات النخبة البحرية الليبية التي دخلت سرت اليوم— بنت المختار (@dodycat42) January 6, 2020
# طرابلسTripoli24 pic.twitter.com/XCsxgZkntg
При этом сторона ПНС Ливии всячески пыталась вбрасывать ложную информацию. Они сообщали, что Сирт до сих пор находится под контролем бандформирований. Однако недавно представители вооруженных группировок «Сил обороны Сирта» и операции «аль-Буньян аль-Марсус» выпустили опровергающее эти данные заявление. Они признались, что подконтрольные местному правительству боевики действительно вынужденно отступили перед натиском ЛНА.
Сейчас в Сирт отправляются представители от легитимных властей Ливии, чтобы оказать помощь людям, долгое время находившимся во власти террористического режима ПНС. Об этом пишет AddressLibya. Премьер-министр восточного правительства Ливии в Тобруке Абдалла ат-Тани объявил об оказании чрезвычайных услуг для правительственных учреждений и государственных служб, чтобы обеспечить их всем необходимым. Местные жители в это время всячески приветствуют военных Ливийской национальной армии и устроили по этому поводу праздник.
Отметим, что отступлению боевиков также сопутствовало введение турецких военных в Ливию. Это произошло после подписания соглашения между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой ПНС Файезом Сарраджем. Документ вызвал гнев среди многих видных племен, представителей политики и простых граждан. Ливийцы начали выходить на демонстрации против турецкой агрессии и возвращения в их страну османского колониализма. Руководство местной нелегитимной «власти» они обвинили в предательстве.
Введение Турцией своих военных сплотило ливийскую общественность, к которой подключились и ранее подконтрольные ПНС вооруженные формирования. Они решили объединиться перед угрозой наступающего нового врага. В результате на территории Сирта удалось захватить много работающей турецкой техники, в числе которой оказался пункт управления БПЛА Bayraktar, который для боевиков поставляла Анкара.
Военная техника и вооружение поставлялась Турцией для подконтрольных ПНС террористов с 2019 года. Снабжение поступало по морю и воздуху в больших количествах. Вместе с тем Анкара отправляла в поддержку триполитанского правительства сирийских боевиков. Бандформирования стали перебрасываться после того, как Сирийская Арабская Армия начала освобождать занятые вооруженными группировки территории в провинции Идлиб.
В Ливии с 2014 года продолжается антитеррористическая операция «Аль-Карама». Цель кампании ДГА — освобождение страны от террористов, которые на данный момент преимущественно находятся в Триполи и на северо-западе страны. Боевики находятся под контролем нелегитимного ПНС.