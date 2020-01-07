Политолог Штоль надеется, что Иран не реализует объявленные варианты мести США

Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о готовности 13 вариантов мести за убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщил 7 января секретарь Совбеза Али Шамхани. Доктор политических наук Владимир Штоль выразил надежду на то, что Иран не приведет в действие свои угрозы.

«Сулеймани тоже был признан террористом в США. И заявления сегодня в Иране звучат и на площадях, и в государственных учреждениях достаточно жесткие по отношению к американцам. И в Америке истерия начинается, вернее, продолжается. Здесь стороны применяют примерно одинаковые методы и механизмы, но все это не значит, что за словами непременно последуют реальные действия», — пояснил Штоль.

Секретарь Совбеза Ирана Али Шамхани акцентировал внимание на том, что «даже самый щадящий» из объявленных тринадцати вариантов ответа американцам «может стать историческим кошмаром для США».

«Пока идет словесная перепалка, словесные угрозы как со стороны американцев, так и со стороны Ирана. Видимо, стороны пока взвешивают свои реальные возможности и просчитывают контрдействия и те потери, которые они могут понести», — считает политолог.

Совбез Ирана заявил, что заставит силы США покинуть регион, если Штаты не сделают этого по собственной инициативе, и что отпор американцам будет существенным.

Политолог выразил надежду, что взаимные угрозы обеих сторон пока еще носят «виртуально-предупредительный характер». Трамп, например, заявил о 52-х иранских объектах, по которым нанесет удар, не называя ни одного конкретного. Иранская сторона назвала полтора десятка своих возможностей.

«Мне кажется, стороны еще не готовы к каким-то реальным серьезным действиям. Дай бог, чтобы до этого не дошло. Еще есть механизмы переговорного, согласовательного процесса. Есть еще надежда... Может быть, все это удастся как-то смикшировать до уровня риторических высказываний. Дай бог, чтобы так получилось», — выразил надежду Штоль.

Напомним, что ситуация резко обострилась после удара ВВС США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб иранский генерал Сулеймани. Тегеран пообещал Вашингтону жесткий ответ. Уже 7 января парламент Ирана принял закон, в соответствии с которым все военные США признаются террористами, а Пентагон — террористической организацией. На спецподразделение «Кудс», которым командовал Сулеймани, дополнительно выделят €200 млн.

