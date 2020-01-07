Корреспондент НА «Харьков» рассказал, как встретили Рождество у линии фронта в ДНР

Донецк, 7 января. Корреспондент новостного агентства «Харьков» Георгий Медведев встретил Рождество вместе с семьей, проживающей у линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике (ДНР). Журналист рассказал, как изменилась ситуация на фронте с приходом к власти президента Украины Владимира Зеленского.

Рождественскую ночь Медведев провел на окраине Горловки. Его приютила семейная пара — женщина по имени Марина и ее супруг. По словам местной жительницы, новогодние праздники проходят относительно спокойно — обстрелы значительно сократились, а огонь по поселку давно не открывали. При этом в новогоднюю ночь украинские силовики все же стреляли в воздух трассирующими патронами.

«С одной стороны и по другую — все небо горело», — рассказал муж Марины.

Мужчина отметил, что стрельбой украинские военные, скорее всего, имитировали новогодний салют, поскольку огонь силовики открыли сразу после наступления 2020 года по киевскому времени.

В канун Рождества пригласившая корреспондента НА «Харьков» семья смотрела телевизор. По одному из каналов показывали Зеленского, однако не в образе президента, а в качестве участника юмористического шоу. После окончания развлекательной передачи на экране снова появился украинский лидер с новогодним поздравлением. Зеленский пожелал зрителям мирного неба над головой, что заставило жителей ДНР тяжело вздохнуть. Проживающие у фронтовой линии практически не верят, что новая украинская власть может изменить ситуацию в Донбассе.

Около 01.00 с украинской стороны донеслись звуки стрельбы, однако вскоре огонь прекратился.

«Можно же не стрелять!» — возмутился хозяин дома.

Сейчас семья из Горловки вынуждена жить в летней кухне, поскольку сам дом был разрушен. Дети супругов, добираясь с работы, каждый день предварительно звонят в поселок, чтобы узнать об обстановке.

«Можно ведь решить политическим путем? Знаете, мы так устали! Пусть решают политики сколько угодно, год, десять! Пусть только не стреляют и все!» — подчеркнула семья.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после произошедшего в стране государственного переворота. В Донбассе, который отказался подчиняться новому правительству, образовались две народные республики — ЛНР и ДНР. В ответ Киев ввел войска в регион.