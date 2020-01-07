Руководители МИД Франции, Британии, ФРГ, Италии и ЕС могут обсудить ситуацию по Ирану

Брюссель, 7 января. Руководители МИД Франции, Британии, Германии, Италии, а также глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель проведут во вторник в Брюсселе встречу по Ливии, в ходе которой могут обсудить и ситуацию вокруг Ирана после убийства Касема Сулеймани. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в бельгийской столице представитель дипломатической службы ЕС Петер Стано.

«Я могу подтвердить, что сегодня запланирована встреча главы дипломатии Борреля с министрами Берлинского процесса, чтобы обсудить Ливию», — заявил он.

Стано уточнил, что стороны могут обсудить и Иран, чтобы понять, что можно сделать для деэскалации ситуации.

Ранее НАТО остановила работу миссии в Багдаде по подготовке иракских военнослужащих на фоне опасений за безопасность своих инструкторов. Представитель альянса отмечал, что это было самостоятельное решение НАТО. Но, по данным из дипломатических источников, на такой шаг Североатлантический альянс пошел под давлением иракской стороны, фактически блокировавшей работу миссии.

Пентагон 3 января сообщил об операции, в ходе которой в районе багдадского аэропорта был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал генерал, был нанесен по распоряжению Трампа.

Высший совет нацбезопасности Ирана заверил в том, что отомстит за убийство Сулеймани. Во вторник, 7 января, было подготовлено 13 сценариев мести за убийство генерала. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонной беседе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем назвал нападение проявлением терроризма со стороны США.