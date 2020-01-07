Экс-депутат Рады Добкин выкупил у вандалов орден Победы с Монумента Славы во Львове

Киев, 7 января. Бывший депутат Верховной рады Михаил Добкин за почти 500 тысяч гривен (около 1,3 миллиона рублей) выкупил у вандалов барельеф ордена Победы, снятого с Монумента Славы во Львове. Об этом он рассказал в социальной сети Instagram.

В публикации экс-парламентарий показал, как знаменитый монумент выглядел раньше, до его разрушения злоумышленниками. По словам Добкина, орденом Победы, который весит более 700 килограммов, торговала одна из львовских фирм как ломом цветного металла.

«Мы выкупили его у вандалов. Почти за полмиллиона гривен. Теперь он в Харькове и ждет того времени, когда мы вернем его на прежнее место. Вместе с адекватными львовянами вернем», – написал бывший депутат.

Напомним, власти Львова, выполняя указ Киева о декоммунизации и прикрываясь «неудовлетворительным» состоянием монумента, в декабре 2018 года санкционировали снос памятника советским воинам-освободителям. Ожидалось, что 30-метровую стелу разрушат за месяц, однако в результате работы, стоимость которых превысила 10 тысяч долларов, продлились до весны.

3 марта прошлого года монумент разрушили, в этот же день скончался его автор — известный украинский скульптор и архитектор Аполлон Огранович.

В середине декабря вандалы разгромили до основания памятник писателю Максиму Горькому в Харькове.