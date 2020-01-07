Число пострадавших в давке на церемонии прощания с Сулеймани выросло почти до 200 человек

Тегеран, 7 января. Более 30 человек погибли в давке во время церемонии прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани в городе Кермане. Еще 190 человек пострадали в многотысячной толпе, сообщает телерадиокомпания IRIB со ссылкой на медиков.

«Из-за давки погибли 32 человека, 190 пострадали. Пострадавшие были доставлены в больницы и медицинские центры, им оказывается медицинская помощь», — рассказал глава скорой помощи Пир Хосейн Куливанд.

Ранее местные СМИ сообщили о 35 погибших и 48 пострадавших.

Напомним, командующий Корпусом стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января вблизи международного аэропорта Багдада. Провести операцию против иранского генерала распорядился президент США Дональд Трамп.

Убийство Сулеймани резко обострило ситуацию на Ближнем Востоке. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала. В ответ Трамп заявил, что Вашингтон нанесет удары по 52 целям в Иране в случае атаки на объекты США. Кроме того, после убийства Сулеймани Багдад приступил к подготовке механизма по выводу войск США из Ирака.

Церемония прощания с иранским генералом началась утром 7 января в его родном городе. Согласно последней воле Сулеймани, его похоронят в обычной солдатской могиле.