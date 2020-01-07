США предупредили коммерческие корабли об угрозе от Ирана и его «марионеток»

Вашингтон, 7 января. Морское управление США опубликовало на своем сайте предупреждение о том, что для коммерческих кораблей существует угроза «от Ирана и его марионеток».

Местами угрозы названы: Персидский залив, Ормузский пролив, Оманский залив, Аравийское море, Красное море, Аденский залив, а также Индийский океан.

Ранее стало известно, что Министерство обороны США в связи с напряженностью отношений с Ираном собирается отправить на Ближний Восток дополнительно 200 военнослужащих и шесть бомбардировщиков B-52. Сообщалось, что США планируют отправить в регион военнослужащих, дислоцированных в итальянском городе Виченца.

Напомним, ранее стало известно о планах Пентагона отправить дополнительные силы на Ближний Восток, а именно — три тысячи солдат, после ракетного удара США по воздушной гавани Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Высокопоставленный государственный деятель руководил элитным подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Пентагон подтвердил, что распорядился провести атаку глава вашингтонской администрации Дональд Трамп. В Вашингтоне объяснили такой шаг попыткой пресечь недружественные действия со стороны Ирана. США не предупредили Тегеран об атаке.