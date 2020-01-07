«Джокер» обошел фильм Тарантино по числу номинаций на премию BAFTA

Лос-Анджелес, 7 января. Фильм «Джокер» режиссера Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли стал лидером по количеству номинаций на премию BAFTA.

Фильм поборется за призы в 11 категориях премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Список номинантов уже опубликовали на сайте премии.

Лента Филлипса претендует на победу в категориях «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая мужская роль» и других. За ней следует фильм «Однажды в Голливуде», который снял Квентин Тарантино.

Голливудсткая история получила 10 номинаций, далее идет триумфатор премии «Золотой глобус» — лента «1917» Сэма Мендеса с 7 номинациями.

Победители будут известны 2 февраля, церемония состоится в Лондоне.

Напомним, что ранее американский актер Брэд Питт получил вторую по счету статуэтку «Золотого глобуса» за участие в проекте Тарантино. По мнению жюри, Питт сыграл более убедительно, чем Аль Пачино в фильме «Ирландец» или Энтони Хопкинс в ленте «Два папы».

Для российских кинокритиков некоторые решения конкурсной комиссии «Золотого глобуса» стали настоящими сюрпризами. Например, лучшим мультфильмом назвали «Потерянное звено» Криса Батлера. Он обошел даже нашумевшие «Холодное сердце — 2» и «Как приручить дракона — 3».

Известная кинопремия не обошлась и без скандалов. Поклонники раскритиковали наряды некоторых знаменитостей, которые появились на красной дорожке. Среди них Дженнифер Лопес и ее «платье-бант».