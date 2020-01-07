Навальный устарел и не нужен — кого оппозиция попытается сделать новым лидером?

Летние протесты в Москве показали, что оппозиция так и не смогла объединиться и выдвинуть единого лидера. В интервью «Фонтанке» политолог Валерий Соловей назвал тех, кто мог бы занять это место, но сделать этого они пока либо не могут, либо не хотят. Однако такая «несостоятельность» либеральных фаворитов вполне может быть лишь отвлекающим маневром в исполнении реальных хозяев российской оппозиции.

Лето 2019 года, которое ознаменовалось протестной активностью, показало, что среди оппозиционеров так и не появилось единого лидера. Блогер Алексей Навальный и юрист ФБК (признан иноагентом) Любовь Соболь, испортившие свою репутацию участием в разного рода скандалах, больше не входят в список тех, кто бы мог возглавить оппозиционное движение. Именно поэтому в преддверии выборов в Госдуму либералы решили сменить тактику, внедрив в свои ряды «свежие лица», которые в перспективе смогут стать организаторами новых протестных акций.

В интервью «Фонтанке» политолог Валерий Соловей рассказал, почему Навальный больше не может возглавлять оппозиционное движение, а также назвал имена молодых людей, которые в перспективе могли бы стать лидерами оппозиционного блока.

«Навальный отчасти утомил оппозиционную часть общества. Это нормальный процесс – так называемый «износ» политического лидерства», — считает политолог.

По мнению Соловья, заменить блогера могли бы молодые либералы, которые заявили о себе во время летних беспорядков в Москве.

Потенциальный лидер № 1 - Егор Жуков

Экс-кандидат в МГД от «команды Дмитрия Гудкова», студент Егор Жуков, чья политическая карьера закончилась в связи с недостаточным количеством средств на оплату сбора подписей. Жуков не стал тратить энергию попусту, направив ее на поддержку других кандидатов, не прошедших муниципальный фильтр.



Однако молодой человек был задержан 27 июля в Москве по подозрению в координации массовых беспорядков во время несанкционированных митингов. Он также организовал драку в центре столицы. Потом обвинение переквалифицировали в публичные призывы к экстремизму из-за четырех провокационных роликов на YouTube (часть 2 статьи 280 УК РФ). Суд признал студента виновным — ему дали три года условно и на два года запретили ему администрировать интернет-ресурсы.

Оппозиция использовала эту ситуацию в свою пользу, превратив провокатора в «героя». Жуков тоже не стал снижать планку: сразу после освобождения в интервью «Дождю» он заявил о том, что мечтает возглавить страну. В Telegram-каналах эта тема получила широкое освещение — Жукова назвали «прямым конкурентом Навального».

Политолог Валерий Соловей считает, что Жуков получил свои «пять минут славы», но к большой политике он еще не готов. Он «хорошо проявил себя» во время московских протестов, но только благодаря подобным действиям лидером стать не получится. Та же ситуация с Любовью Соболь и активистками Еленой Русаковой и Эльвирой Вихаревой. По мнению политолога, нового лидера федерального уровня среди них нет.

Потенциальный лидер № 2 — Юрий Дудь

Егор Жуков — не единственный «проект», продвигаемый оппозицией. Блогер Юрий Дудь также входит в список оппозиционных «фаворитов» — молодой «ютубер» со свой целевой аудиторией, которая состоит, преимущественно, из молодых людей до 30 лет.

Дудь успел себя зарекомендовать во время московских протестов. В соцсетях он призывал людей к участию в митингах в поддержку арестованных провокаторов во время беспорядков.

По мнению Соловья, на данный момент именно Дудя можно назвать лидером, «опасным для власти».

«Потенциально опасным, с точки зрения власти, считается Юрий Дудь. Если бы он вдруг решил заняться политической деятельностью, — а он, напомню, был одним из тех, кто призывал людей выходить на митинг 10 августа, — то стал бы лидером оппозиции в два щелчка пальцами», — прокомментировал политолог.

Однако респондент «Фонтанки» считает, что Дудь «достаточно умный» и ему это попросту не надо, что, в принципе, идет вразрез со всей его блогерской деятельностью, где он активно продвигает оппозиционную повестку.

Ненавязчивое внедрение кандидатов

Оппозиционеры решили зайти издалека. На данный момент либералы в ненавязчивой форме внедряют в сознание аудитории мысль о том, что кроме Навального им есть, что предъявить.

Исходя из выводов политолога, Дудь якобы не будет ввязываться в политику, а Жуков недостаточно опытен. Тем не менее, оба молодых человека на регулярной основе занимаются оппозиционной деятельностью, давая интервью и публикуя материалы на интернет-ресурсах.

«Жертва режима» Жуков и блогер Дудь — энергичные молодые люди, которые благодаря своей ютуб-деятельности сумели обзавестись поклонниками. Они не участвовали в громких коррупционных скандалах, как это было с Навальным и Соболь. Однако есть еще один аспект, который их существенно роднит. За молодых людей взялся Ходорковский.

Напомним, что олигарх сразу после ареста Жукова в своем посте в Facebook писал, что студент был «обречен стать героем». Якобы, «режиму не нужны честные и порядочные, готовые бороться за справедливость». Ходорковский, живущий в Лондоне, воспользовался новостью про арест провокатора, чтобы в очередной раз призвать россиян к борьбе с властью.

Дудю же олигарх уже оказывал почести в виде премии «Профессия — журналист» (организатор мероприятия - признанная в России нежелательной «Открытая Россия», существующая на деньги Ходорковского). В список лауреатов Дудь попал за провокационный фильм «Беслан. Помни».

Ходорковский не будет зря терять время, оказывая поддержку «просто так». «Распиаренные» молодые люди, которые находятся на волне популярности — это то, что нужно для раскручивания нового «революционного» проекта. Они оба молоды и амбициозны, со своей «армией» фанатов. Дудь и Жуков — это отличная варианты на место изжившего себя Навального. При достаточном финансировании «проектов», из них вполне могут получиться «новые лидеры оппозиции». Вероятен вариант, что они на грядущих выборах будут конкурентами друг друга, чтобы у либеральной общественности сложилась иллюзия выбора. Однако Дудь и Жуков — всего лишь марионетки в руках Ходорковского и других западных меценатов, которые пытаются провести в политику своих агентов влияния для раскола российского общества в будущем.