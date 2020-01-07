Патриарх Кирилл объяснил поражение Порошенко на выборах ситуацией вокруг УПЦ

Москва, 7 января. Бывший президент Украины Петр Порошенко проиграл на прошлогодних выборах, поскольку вмешался в дела канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Сокрушительное поражение господина Порошенко, который, как известно, ездил с константинопольским томосом по всей Украине, желая таким образом обеспечить себе поддержку, является свидетельством того, что украинский православный народ не принял государственное вмешательство в дела церкви, которое господин Порошенко олицетворял», — отметил патриарх в интервью телеканалу «Россия 1».

По словам главы РПЦ, жители Украины не приняли взглядов Порошенко на церковь, что говорит о «мудрости православных украинцев» и их умении противостоять давлению со стороны.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что с приходом к власти нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского положение УПЦ меняется в лучшую сторону. При этом глава РПЦ считает, что в некоторых моментах в данном вопросе сохранилась «определенная инерция». Патриарх Московский и всея Руси выразил надежду, что положительные изменения на Украине продолжатся по всем направлениям, в том числе в отношениях церкви и государства, а также в плане положения «наших верующих».