Президент Австрии привел к присяге правительство во главе с Курцем

Вена, 7 января. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен во вторник привел к присяге правительство под руководством канцлера Себастьяна Курца.

Стоит отметить, что это второе правительство страны во главе с Курцем​​​. Первый кабинет министров, созданный в конце 2017 года, развалился весной прошедшего года из-за скандала вокруг экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

Напомним, 1 января Австрийская народная партия (АНП) Курца достигла соглашения о формировании правительственной коалиции с «Зелеными». Так, новый кабинет включает в себя 17 членов: канцлера, вице-канцлера, 13 министров, а также двух госсекретарей.