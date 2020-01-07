Неоимперские действия Турции в Ливии усилят конфликт между Анкарой и арабским миром

Алжирские дипломаты уведомили главу президентского совета так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа о твердой позиции Алжира о недопустимости любого иностранного военного вмешательства ливийский конфликт, сообщает Aawsat.com.

Визит Сарраджа в Алжир проходит на фоне объявления Турцией о начале интервенции в Ливию. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отправке турецких военных в эту страну, чтобы помочь ПНС Ливии и Сарраджу. Это является прямым нарушением резолюции ООН от 2016 года об отказе от военного вмешательства в дела этой страны.

По мнению эксперта по Ближнему Востоку Владимира Шаповалова, неоимперские замашки Турции, в том числе в отношении Ливии, только усилят противоречия между Анкарой и арабским миром.

Несколько стран арабского мира уже выступили с осуждением турецкого вмешательства в Ливии. И вот теперь о недопустимости иностранного вмешательства во внутренние дела этой страны заявляет Алжир. Согласно источникам, алжирское руководство предложило посреднические услуги в разрешении ливийского кризиса.

До встречи с Сарраджем президент Алжира Абдель Маджид Теббун провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Речь шла об участии в конференции по Ливии, которая должна пройти в Берлине в конце января.

Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета (МПГУ), Владимир Шаповалов, иностранное вмешательство в Ливии не только не приведет к разрешению кризиса в этой стране, но значительно усугубит там ситуацию и усилит давние противоречия между Турцией и арабским миром.

«Все, что происходит в Ливии, — это следствие агрессии Запада в этой стране, — отметил эксперт. — Есть революция ООН, запрещающая вмешательство в Ливии. Ряд государств, в том числе Россия призывают к мирному разрешению ливийского кризиса, чтобы на этой многострадальной земле, наконец, воцарился мир».

Однако позиция Турции, как мы видим, прямо противоположна, подчеркнул собеседник ФАН.

«Действия Турции нельзя считать ни посредничеством, ни миротворческой акцией, ведь Анкара официально заявила о военной помощи ПНС Ливии, — напомнил Шаповалов. — Однако ни одна из арабских стран не поддерживает действия Турции. Большинство стран арабского мира заявляет о невмешательстве, о дистанцировании от ливийского конфликта, такую же позицию занимает и Лига арабских государств».

Поэтому действия Турции вызывает в арабском мире серьезное недовольство, отмечает политолог.

«В данной ситуации вмешательство Турции в дела арабского государства — Ливии — с моей точки зрения не просто нецелесообразно, но и крайне вредно. Это оттягивает разрешение кризиса, что может привести к многочисленным жертвам, в том числе среди мирных жителей, а кроме того действия Анкары серьезно усилят конфликт между Турцией и арабским миром. Турецкая экспансия фактически реанимирует имперские амбиции Турции в отношении арабского мира. Именно так это будет восприниматься во многих арабских странах, которые в свое время входили в состав Османской империи, пережили османское завоевание. Такая же ситуация была и в Ливии Арабский мир всегда очень ревностно относился к желанию Турции диктовать свою волю, вмешиваться в дела других стран, будь то Ливия, Сирия или Ирак. Подобная попытка в отношении Ливии в арабском мире однозначно воспринимается как неоимперская политика в отношении бывшей метрополии. Это не прибавит престижа Турции в арабском мире, наоборот конфликт между Турцией и арабским миром будет только усиливаться», — считает политолог.

Напомним, после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи Ливия вот уже почти десять лет не может выйти из кризиса. В настоящее время легитимную власть в Ливии представляет избранный народом парламент, который заседает на востоке страны в Тобруке.

Так называемое ПНС Ливии, находящееся в столице страны Триполи, не является легитимным, в том числе из-за многочисленных нарушений им Схиратского договора. По сути, ПНС Ливии — это политическая надстройка над десятками бандформирований, тесно связанных с запрещенными в РФ террористическими группировками «Исламское государство1 (ИГ1, ИГИЛ1), «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1. ПНС также причастно к многочисленным уголовным преступлениям: пыткам, похищениям, торговле людьми и так далее. Жертвами террористов из так называемого МВД ПНС стали два российских социолога, которых почти год держан в неофициальной тюрьме в пыточных условиях, не предъявляя никаких обвинений.

За счет военной помощи Турции террористы из ПНС Ливии надеются остановить антитеррористическую операцию, которую проводит командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар. В настоящее время силы ЛНА движутся в сторону центра Триполи.

Россия неоднократно выступала за строгое соблюдение резолюций ООН по Ливии, за невмешательство в дела этой страны и за мирное разрешение кризиса.

1 Организация запрещена на территории РФ.