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Неоимперские действия Турции в Ливии усилят конфликт между Анкарой и арабским миром

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Неоимперские действия Турции в Ливии усилят конфликт между Анкарой и арабским миром

Алжирские дипломаты уведомили главу президентского совета так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа о твердой позиции Алжира о недопустимости любого иностранного военного вмешательства ливийский конфликт, сообщает Aawsat.com.

Визит Сарраджа в Алжир проходит на фоне объявления Турцией о начале интервенции в Ливию. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отправке турецких военных в эту страну, чтобы помочь ПНС Ливии и Сарраджу. Это является прямым нарушением резолюции ООН от 2016 года об отказе от военного вмешательства в дела этой страны.

По мнению эксперта по Ближнему Востоку Владимира Шаповалова, неоимперские замашки Турции, в том числе в отношении Ливии, только усилят противоречия между Анкарой и арабским миром.

Несколько стран арабского мира уже выступили с осуждением турецкого вмешательства в Ливии. И вот теперь о недопустимости иностранного вмешательства во внутренние дела этой страны заявляет Алжир. Согласно источникам, алжирское руководство предложило посреднические услуги в разрешении ливийского кризиса.

До встречи с Сарраджем президент Алжира Абдель Маджид Теббун провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Речь шла об участии в конференции по Ливии, которая должна пройти в Берлине в конце января.

Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета (МПГУ), Владимир Шаповалов, иностранное вмешательство в Ливии не только не приведет к разрешению кризиса в этой стране, но значительно усугубит там ситуацию и усилит давние противоречия между Турцией и арабским миром.

«Все, что происходит в Ливии, — это следствие агрессии Запада в этой стране, — отметил эксперт. — Есть революция ООН, запрещающая вмешательство в Ливии. Ряд государств, в том числе Россия призывают к мирному разрешению ливийского кризиса, чтобы на этой многострадальной земле, наконец, воцарился мир».

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отправке турецких военных в Ливию

Однако позиция Турции, как мы видим, прямо противоположна, подчеркнул собеседник ФАН.

«Действия Турции нельзя считать ни посредничеством, ни миротворческой акцией, ведь Анкара официально заявила о военной помощи ПНС Ливии, — напомнил Шаповалов. — Однако ни одна из арабских стран не поддерживает действия Турции. Большинство стран арабского мира заявляет о невмешательстве, о дистанцировании от ливийского конфликта, такую же позицию занимает и Лига арабских государств».

Поэтому действия Турции вызывает в арабском мире серьезное недовольство, отмечает политолог.

«В данной ситуации вмешательство Турции в дела арабского государства — Ливии — с моей точки зрения не просто нецелесообразно, но и крайне вредно. Это оттягивает разрешение кризиса, что может привести к многочисленным жертвам, в том числе среди мирных жителей, а кроме того действия Анкары серьезно усилят конфликт между Турцией и арабским миром. Турецкая экспансия фактически реанимирует имперские амбиции Турции в отношении арабского мира. Именно так это будет восприниматься во многих арабских странах, которые в свое время входили в состав Османской империи, пережили османское завоевание. Такая же ситуация была и в Ливии

 Арабский мир всегда очень ревностно относился к желанию Турции диктовать свою волю, вмешиваться в дела других стран, будь то Ливия, Сирия или Ирак. Подобная попытка в отношении Ливии в арабском мире однозначно воспринимается как неоимперская политика в отношении бывшей метрополии. Это не прибавит престижа Турции в арабском мире, наоборот конфликт между Турцией и арабским миром будет только усиливаться», — считает политолог.

Напомним, после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи Ливия вот уже почти десять лет не может выйти из кризиса. В настоящее время легитимную власть в Ливии представляет избранный народом парламент, который заседает на востоке страны в Тобруке.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи Ливия вот уже почти десять лет не может выйти из кризиса

Так называемое ПНС Ливии, находящееся в столице страны Триполи, не является легитимным, в том числе из-за многочисленных нарушений им Схиратского договора. По сути, ПНС Ливии — это политическая надстройка над десятками бандформирований, тесно связанных с запрещенными в РФ террористическими группировками «Исламское государство1 (ИГ1, ИГИЛ1), «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1. ПНС также причастно к многочисленным уголовным преступлениям: пыткам, похищениям, торговле людьми и так далее. Жертвами террористов из так называемого МВД ПНС стали два российских социолога, которых почти год держан в неофициальной тюрьме в пыточных условиях, не предъявляя никаких обвинений.

За счет военной помощи Турции террористы из ПНС Ливии надеются остановить антитеррористическую операцию, которую проводит командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар. В настоящее время силы ЛНА движутся в сторону центра Триполи.

Россия неоднократно выступала за строгое соблюдение резолюций ООН по Ливии, за невмешательство в дела этой страны и за мирное разрешение кризиса.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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