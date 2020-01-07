Вассерман назвал слабыми нынешние методы борьбы с массовыми беспорядками

Москва, 7 января. Российский журналист и публицист Анатолий Вассерман выступил за ужесточение наказаний для организаторов несогласованных митингов и акций. По его мнению, на сегодняшний день способы борьбы с массовыми беспорядками работают слабо.

Журналист обратил внимание на то, что до сих пор ни один крупный организатор массовых беспорядков не наказан по-настоящему.

«Наказывают всяких мелких сошек, а главные организаторы вроде Навального остаются безнаказанными. Если человек, находящийся под условным сроком, осужден вторично, то его условный срок превращается в безусловный, а у Навального два условных срока», — подчеркнул Вассерман.

По его словам, в стране большое число нарушений закона, поэтому необходимо привести в порядок правоприменительную практику. Он назвал нынешние методы борьбы с массовыми беспорядками слабыми, пишет Nation News.

Напомним, несогласованные митинги и сходки устроили летом в российской столице в преддверии выборов в Московскую городскую думу единомышленники и последователи опального блогера Алексея Навального. После того, как их не допустили до выборов в московский парламент на законных основаниях на фоне превышения порога брака в собранных за них подписях, так называемые оппозиционеры решили при помощи таких акций надавить на избиркомы.

Участники акций в столице бросали в сотрудников полиции булыжники, бутылки, нападали с перцовыми баллончиками и другими предметами. В общей сложности силовики в течение нескольких акций задержали около 1,7 тысячи злостных провокаторов. Следственный комитет РФ завел уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.