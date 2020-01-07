Сирия, 7 января. В городе Ракка были обезврежены несколько СВУ. Саперы САА завершили еще один этап подрывных работ в Алеппо. Курдские радикалы распорядились о закрытии Образовательного центра в городе Аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: завершили еще один этап подрывных работ в районе Ар-Рамуса в городе Алеппо; обезвредили несколько СВУ в городе Ракка.

«Тахрир аш-Шам»: обменивается ударами с силами САР в районе Маарет ан-Нумана в Южном Идлибе; заявила о крушении российского беспилотника на границе Идлиба и Хамы.

Курдские вооруженные группировки: распорядились о закрытии Образовательного центра в городе Аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре; потеряли одного из своих боевиков в результате взрыва в деревне Аль-Хос на востоке Ракки.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Al Nour сообщает о том, что инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) завершили еще один этап работ по разминированию местности в городе Алеппо. Отмечается, что саперы правительственных сил были задействованы в районе Ар-Рамуса в период с 08.00 до 14.00. О результатах проведенных мероприятий пока ничего неизвестно. Напомним, территория административного центра региона была полностью зачищена от исламистов незаконных бандформирований чуть более трех лет назад, однако здесь до сих пор продолжают обнаруживаться следы военного присутствия радикалов.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии»**** (SDF) продолжают притеснять мирное население, проживающее на контролируемой ими территории. Агентство новостей Al Nour передает, что курдские боевики распорядились о закрытии Образовательного центра в городе Аль-Бусейра юго-восточнее Дейр-эз-Зора. Поводом для этого послужил протест группы молодых людей, обучающихся в заведении, против назначерния преподавателей членами самопровозглашенной курдской администрации. Напомним, ранее SDF также не раз пытались насадить свои порядки, внедряя собственные учебники и обучение на курдском языке. Это неоднократно становилось причиной массовых митингов и демонстраций сирийцев.

Провинция Идлиб

Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщает о том, что ввиду плохих погодных условий была приостановлена интенсивность наступления в юго-восточной части Идлиба. Самолеты ВВС Сирии были вынуждены не возобновлять работу в воздухе. Тем не менее артиллерия Сирийской арабской армии (САА) не перестает атаковать огневые позиции исламистов. Так, продолжаются взаимные обстрелы недалеко от города Маарет ан-Нуман, передает информационный портал Step News Agency.

Между тем поступают неподтвержденные данные о том, что в горах Аз-Завия недалеко от границы с соседней Хамой потерпел крушение российский беспилотник. Twitter-канал (halabtodaytv) сообщает о том, что причиной случившегося стала техническая неисправность.

Провинция Ракка

Военный источник в сети Twitter (NotWoofers) сообщает о том, что в административном центре провинции были обезврежены несколько СВУ. Бомбы удалось обнаружить после того, как о них сообщили жители Ракки. Напомним, город перешел под контроль Сирийской арабской армии (САА) в октябре прошлого года после двух лет оккупации «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Предполагается, что взрывные устройства были заложены еще террористами «Исламского государства»1, которые занимали город с 2013 по 2017 год. Как известно, курдские радикалы впоследствии пренебрегали проведением работ по разминированию, что привело к большому числу жертв среди местного населения.

Тем временем в районах провинции, которые все еще находятся под контролем «демократической армии», продолжают происходить взрывы. Информагентство Al Nour передавало, что один из членов группировки был убит в результате детонации СВУ вблизи контрольно-пропускного пункта SDF в деревне Аль-Хос на востоке провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.