Дандыкин разгромил голословное заявление Навального о российском вооружении

Москва, 7 января. Одиозный блогер Алексей Навальный, безосновательно раскритиковав оборонную промышленность России, продемонстрировал полное незнание темы, считает капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Основатель так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в РФ иноагентом) активно публикует в Сети «новогодние» посты, в которых рассуждает на разные темы. В одном из последних сообщений он решил очернить ОПК России, заявив, что с 70-80-х годов прошлого века никакого нового вооружения якобы не было создано.

Слова Навального опроверг Дандыкин, который посоветовал скандальному блогеру обратить внимание на оценки США, которым основатель ФБК так симпатизирует. В Пентагоне, например, не раз заявляли о прорывных технологиях России в области строительства атомных подлодок, гиперзвука и других сферах.

«Собака лает, караван идет. Это очевидные вещи. Если человек этого не видит и не разбирается в этом, то это его личные проблемы. Успех российской вооруженной сферы был продемонстрирован в Сирии», – цитирует Дандыкина «ПолитЭксперт».

Навальный оказался настолько несведущ в теме, что совершенно упустил из виду внушительное число кораблей, фрегатов, ракетных комплексов, истребителей и многого другого, разработанного в России в последние годы. Стоит вспомнить хотя бы о новейшем корабле противоминной обороны «Владимире Емельянове», фрегатах «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов», комплексах «Сармат», прозванных американцами «Сатаной», и лодках проекта «Ясень-М».

«Истребитель пятого поколения Су-57 на подходе. Будет модернизироваться и поступать на вооружение дальний бомбардировщик Ту-160», — добавил эксперт, указав, что это лишь малая часть реализованных Россией проектов.

Пока Навальный неуклюже пытается очернить Россию, его сторонники активно продвигают фейки о новогодних тратах властей Москвы, а также других городов страны. На YouTube недавно вышел ролик, в котором навальнисты представили результаты очередного псевдорасследования. «Оппозиционеры» заявили о дорогостоящих украшениях улиц Москвы, покупке современной елки администрацией Кемерово и даже рассказали о том, как чиновники будто бы «воруют хвойные деревья с участков простых граждан». При всем при этом соратники Навального представили в качестве доказательств фото четырехлетней давности.