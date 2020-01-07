Сябитова рассказала девушкам, как гадать на кофейной гуще в Рождество

Москва, 7 января. Ведущая, главная сваха страны Роза Сябитова дала советы незамужним девушкам, как гадать на возлюбленного в Рождество. По словам телезвезды, лучше всего для этого подойдут гадания на кофейной гуще, поскольку они более интересные.

Она отметила, что для начала необходимо соблюсти одну простую процедуру. Так, кружку надо взять именно в левую руку и по часовой стрелке проделать три круговых движения. Кроме того, как указала Сябитова, переворачивать чашку нужно по-особенному, чтобы одна ее сторона опустилась на край блюдца, а другая — на донышко.

«Дайте чашке постоять приблизительно минутку, переворачивайте ее опять левой рукой, попробуйте прочитать рисунок», — написала она в своем Instagram-аккаунте.

Ведущая также предложила себя в роли гадалки и попросила подписчиков показать получившиеся кофейные узоры. Она призналась, что некоторые символы может прочесть самостоятельно.

«Я, конечно, не специалист в этом деле, но кое-какие символы расшифровать могу. Присылайте!» — отметила звезда, но предупредила, что гадание — это грех.

Ранее Сябитова рассказала, как одиноким девушкам найти пару в Новый год. Сваха призвала незамужних представительниц прекрасной половины человечества не избегать знакомств на улице.