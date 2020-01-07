Три человека пострадали при взрыве гранаты в общежитии Одессы

Одесса, 7 января. Три человека пострадали при взрыве гранаты в одном из общежитий Одессы, их госпитализировали с осколочными ранениями. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей, пострадавшие употребляли алкогольные напитки на кухне общего пользования, когда к ним присоединился еще один мужчина. В ходе беседы возник конфликт.

38-летний житель общежития, который стал гостем на застолье, удалился из кухни, а затем вернулся с гранатой. Он бросил взрывчатку в комнату, закрыл дверь и убежал.

«В результате происшествия пострадали трое людей. Всех их доставили в больницу с многочисленными осколочными ранениями», — говорится в сообщении.

На месте взрыва в настоящее время работают следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции, взрывотехники и кинологи с собаками.

Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и задержать подозреваемого.

Напомним, что несколько дней назад украинские полицейские задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения бросил во двор знакомых гранату. В результате инцидента ранения получил 62-летний мужчина из Авдеевки. Поступок может грозить виновнику взрыва 15 годами лишения свободы.