Более 30 человек погибли из-за давки на церемонии прощания с Сулеймани в Иране

Тегеран, 7 января. Более 30 человек погибли, почти 50 получили различные травмы и ранения в результате давки, образовавшейся в ходе церемонии прощания с убитым генералом Касемом Сулеймани в иранском Кермане. Об этом сообщает во вторник телерадиокорпорация IRIB.

Согласно информации ресурса, жертвами давки стали 35, еще 48 человек пострадали.

Церемония прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани в его родном городе Кермане стартовала 7 января утром.

Иранский генерал погиб в районе багдадского аэропорта 3 января. В автомобильную колонну, где он находился, попала ракета, выпущенная американскими военными. Пентагон подтвердил, что провел спецоперацию в окрестностях столицы Ирака. Ракетный удар был произведен после личного указа американского президента Дональда Трампа.