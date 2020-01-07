Парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией. События дня. ФАН-ТВ

Ответ за убийство Сулеймани Иранский парламент признал Пентагон террористической организацией. Об этом сообщают местные СМИ. В список террористов они внесли всех сотрудников военного ведомства США, связанные с ним организации, а также людей, которые причастны к убийству генерала Сулеймани. К тому же высший совет нацбезопасности продумал, как отомстит американцам за кровавую атаку. Правда, ни один из 13 вариантов пока неизвестен. Похоже, что ответные угрозы Штатов Иран никак не пугают. Призывы к мести звучали и на церемонии прощания с командующим силами «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции. Проводить генерала в последний путь пришли десятки тысяч человек. Многие несли флаги и траурные знамена. Напомним, 3 января американские военные открыли огонь по Багдаду. Целью стала колонна автомобилей, в одном из которых находился Касем Сулеймани. Удары США нанесли по распоряжению президента Трампа.

Помощь Австралии Крис Хэмсворт, Николь Кидман, Мария Шарапова, Новак Джокович и другие знаменитости не остались равнодушны к трагедии в Австралии. На борьбу с лесными пожарами они перечислили весомые суммы. Австралийский актер пожертвовал $1 млн, российская теннисистка и ее коллега из Сербии по $25 тыс. Разрушительные, уничтожающие все на своем пути, пожары бушуют на материке уже три месяца. В огне сгорело более 6,5 млн га леса, около 2 тысяч жилых домов. Несмотря на то, что на южном континенте лето всегда жаркое и засушливое, такая ситуация для него не типична. Все дело в том, что в этом году температура на материке зашкаливала за 40 градусов по Цельсию. Это один из основных факторов, который привел к чрезвычайно пожароопасной ситуации. Жертвами огня стали 25 человек, а количество погибших животных: коал и кенгуру — идет на десятки тысяч. Таких катастрофических масштабов в Австралии пожары еще никогда не достигали.

Пожар в Ярославской области Среди ночи серьезный пожар вспыхнул в Ярославской области. В селе Кучеры загорелся частный дом. В нем проживала семья из пяти человек. Трое детей: девочки пяти и 11 лет и 8-летний мальчик — погибли, их родители сейчас находятся в больнице с ожогами. Следователи возбудили уголовное дело. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность электропроводки.