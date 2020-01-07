РФ зафиксировала 16 нарушений перемирия в провинциях Латакия, Алеппо и Идлиб

Дамаск, 7 января. Российская сторона в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала за сутки 16 фактов нарушения режима прекращения огня, в то время как Турция — 15. Об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны РФ.

«Российской частью представительства зафиксировано 16 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – четыре, Алеппо – пять, Идлиб – семь», — уточняется в документе.

Турецкая сторона, отметили в ведомстве, зафиксировала 15 случаев нарушения перемирия в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия.

Как указали в ведомстве, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел одну гуманитарную акцию в провинции Ракка. Выдано 400 продовольственных наборов общим весом 1,9 тонны.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. ВС России в настоящее время проводят патрулирование территории севера страны в рамках заключенного 22 октября в Сочи меморандума о взаимопонимании, принятого с целью урегулирования ситуации в регионе.

Ранее на российской военной авиабазе «Хмеймим» в Сирии прошла рождественская служба для военнослужащих, которые находятся на боевом посту вдали от дома. Богослужение провел священник полевого храма, расположенного на территории базы.