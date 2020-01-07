Перенджиев считает, что США вынудили иранцев «перейти Рубикон»

Парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией. Такое решение было принято в ходе открытого заседания Меджлиса1. Пентагон внесли в иранский список террористических организаций. Таким образом иранцы отреагировали на спецоперацию США в ночь на 3 января возле аэропорта Багдада, в результате которой был убит иранский генерал, глава спецподразделения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Доцент РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета общественной организации «Офицеры России» Александр Перенджиев считает, что Иран этим решением ставит сложную задачу военной дипломатии.

«Иран этим жестом призвал поменять правила игры, открыто заявил, что США сейчас — не совсем правовое государство. Из субъекта мирового права Штаты превратились в субъект мирового бесправья. Конечно, это накаляет обстановку, так как с США все равно приходится считаться, и делать такой жесткий вызов — это означает сжечь за собой мосты или перейти Рубикон. Вот Иран вынужден был перейти Рубикон», — прокомментировал Перенджиев.

За законодательную инициативу признать Пентагон террористической организацией утром 7 января проголосовали 228 из 230 присутствующих на заседании иранских парламентариев. Два депутата воздержались, «против» не высказался никто.

Отныне любая помощь Пентагону будет квалифицироваться Ираном как террористическая деятельность, пособничество террористам, которыми объявляется «весь персонал Пентагона, связанные с ним ведомства и организации, а также организаторы и исполнители убийства генерала Касема Сулеймани», что прописано в соответствующем решении.

«Это признание, конечно, имеет больше имиджево-политический характер. Мы все-таки считаем, что, в определенной степени, обычно не могут признаваться террористическими органы государственной власти. Это, я считаю, перебор, но Иран понять можно. Им важно было выразить свое отношение к США после авиаудара по Багдаду. Интересно посмотреть, как после этого заявления будет формироваться общественное мнение со стороны других государств. Вдруг кто-то еще их поддержит. По крайней мере, создан прецедент», — пояснил эксперт.

Напомним, что в апреле 2019 года Высший совет национальной безопасности Ирана объявил Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией после того, как Вашингтон внес КСИР в список террористических группировок.

«В глобальном плане это ничего не изменит. Это политическое выражение непримиримости с соответствующими действиями со стороны США. Иран дал жесткую установку, после которой придется четко определяться с поддержкой той или иной стороны. Уже не получится занимать позицию «и вашим, и нашим». Иран установил жесткие границы с вызовом «делайте выбор»: или мы вас будем уважать за поддержку нашего государства, или мы вас будем признавать пособниками террористов в случае поддержки американцев. Задача, конечно, сложная ставится в плане военной дипломатии», — заключил Перенджиев.

Ранее Иран обратился в Совет Безопасности ООН в связи с гибелью иранского генерала Сулеймани в результате операции США в Ираке.

1 Организация запрещена на территории РФ.