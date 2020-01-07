Посольство в Нигерии рассказало о состоянии похищенных пиратами россиян

Абуджа, 7 января. Российское посольство в Нигерии подтвердило информацию о похищении пиратами двух граждан РФ и одного индуса, которые были на нефтяном танкере Ambika.

Ранее издание Premium Times сообщило, что неизвестные злоумышленники напали на судно в Нигерии и похитили трех членов экипажа. Власти африканской страны привлекли отряд спасателей. Между пиратами и сотрудниками ВМС Нигерии завязалась перестрелка, в результате погибли четыре человека. Поиск похищенных членов экипажа продолжили.

Во вторник сотрудники посольства РФ сообщили, что с судна похитили двух россиян и индуса. Дипломатическое представительство принимает меры по освобождению граждан.

«По имеющейся информации, их состояние оценивается как удовлетворительное», — рассказали дипломаты.

Ранее пираты атаковали четыре корабля в Гвинейском заливе. Суда находились в акватории габонского порта Либревиль. Капитан одного из кораблей был убит, еще с двух похитили моряков — граждан Китая.