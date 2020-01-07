Политолог Шаповалов заявил, что убийство Сулеймани подпадает под понятие терроризма

Москва, 7 января. Иран вполне может ударить по Соединенным Штатам после признания Пентагона террористической организацией. Таким мнением поделился с журналистами российский политолог Владимир Шаповалов.

«На самом деле Иран может ударить по США… Признание Пентагона террористической организацией — это еще один политический шаг в сторону возможного военного ответа американцам», — отметил Шаповалов.

По его словам, на данном этапе наблюдается подготовка иранских властей к ответу. Он обратил внимание на то, что она носит разноплановый характер, в том числе включает в себя ряд политических и дипломатических мер.

Специалист указал на то, что убийство высокопоставленного государственного деятеля во всех отношениях подпадает под понятие терроризма, сообщает телеканал «360».

Напомним, во вторник парламент Ирана единогласно проголосовал за новый законодательный проект о признании военного ведомства США террористической организацией после убийства генерала Касема Сулеймани. Иранский генерал погиб в результате ракетного удара по району воздушной гавани Багдада.