Киевские политологи перечислили критические ошибки Зеленского

В начале наступившего года киевские политологи подвели семимесячные итоги правления президента Владимира Зеленского, вступившего в должность в мае 2019 года. По их мнению, «Зе-президент» пока не достиг успехов ни в установлении мира в Донбассе, ни в борьбе с коррупцией и повышении благосостояния украинцев. Зато он проявил склонность к авторитарному стилю правления — при острой нехватке политической воли.

Напомним, на молодого лидера, пришедшего к власти весной 2019-го вместо смертельно надоевшего украинцам Петра Порошенко, граждане поначалу возлагали большие надежды. Но уже осенью его рейтинг начал стремительно падать. Среди причин такого обвала популярности политологи назвали невыполненные обещания, непопулярные экономические реформы (включая решение об открытии рынка земли), а также неспособность достичь мира на юго-востоке Украины.

Стоит напомнить, что при попытке остановить военные действия в Донбассе Зеленский столкнулся с яростным сопротивлением националистов. И львиная доля «потерянных» им голосов объясняется тем, что президент, имея почти неограниченный административный ресурс, просто не решился перечить нацистам.

«Многих украинцев откровенно раздражает то, что президент страны не решается в открытую противостоять «партии войны», — сообщил киевский политолог, глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. — «Наоборот, он всячески показывает, что готов прислушиваться к ним и не собирается пересекать проведенные ими «красные линии». И что он по-прежнему такой же патриот и националист, как и вся его команда. И это вызывает у людей все меньше и меньше доверия к тому, что может сделать президент в вопросе установления мира на востоке».

Эксперты назвали целый ряд других обещаний, по разным причинам не выполненных Владимиром Зеленским. Например, до конца года так и не были снижены тарифы ЖКХ для населения. А в конце осени президент вынужден был признать, что «из-за требований МВФ тарифы поднимутся». В конце декабря он подписал закон, запрещающий продажу и поставку электроэнергии, импортируемой из России.

В «команде Зе» признали невыполнимым обещание повысить зарплаты учителям до 4 тысяч долларов в месяц. Кроме того, пока не было реализовано намерение лишить депутатов возможности заниматься «кнопкодавством» — голосовать вместо других парламентариев во время их отсутствия. Наконец, еще один провал — обещанная борьба с коррупцией, больше всего похожая только на создание ее видимости.

Напомним, перед президентскими выборами штаб Зеленского, обыграв лозунг Порошенко «Кандидатов много, президент один», заявил, что «кандидатов много, но один из них точно сядет в тюрьму». Но Порошенко до сих пор на свободе, хотя его и вызывают для дачи показаний в Государственное бюро расследований. Зеленский обещал стране «обновление» в рядах управленцев, но на деле целый ряд людей из его команды связан со старым режимом. Это и глава МВД Арсен Аваков, доставшийся Зеленскому «по наследству» от Порошенко, и генпрокурор Руслан Рябошапка, экс-замминистра юстиции в правительстве Яценюка.

При этом, указывает большинство украинских аналитиков и политологов, главным достижением Зеленского на посту президента стали успешные процедуры обмена заключенными с Россией и республиками Донбасса. Напомним, первый обмен с Россией в формате «35 на 35» состоялся 7 сентября — тогда на Украину вернулись 24 военных моряка, захваченных входе «керченского инцидента» в 2018-м, а также «раскрученные» политзеки Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко и др. Второй этап обмена — уже с ЛДНР — состоялся 29 декабря в формате «126 на 77».

Политолог Владимир Воля полагает, что президент Украины старается ориентироваться на такие шаги, которые гарантированно принесут ему популярность, и при этом не вызовут протестов со стороны политических оппонентов.

«Обмен заключенными — это то, что однозначно приносит дивиденды. А те инициативы, которые не способны принести бонусы, или, наоборот, несут риски, он легко переадресовывает к общественности и парламенту», — считает Воля. – «Зеленский не смог выполнить обещания, данные избирателям. Главное его достижение — возвращение украинских заключенных. Но во многих других вопросах пока полный провал. Коррупционеры все еще не за решеткой, война на востоке продолжается, коммунальные услуги по-прежнему дорогие, а население — бедное».

Также эксперты указывают — конец 2019-го стал особенно неприятным для Зеленского. Правящая партия «Слуга народа» завоевала только треть мандатов на выборах в Объединенные территориальные общины, а в Раде провалился целый ряд его законодательных инициатив. Так, парламент не принял закон о рынке земли, а также о легализации игорного бизнеса, как хотел президент.

«Когда законопроект отправили на доработку, Зеленский заявил, что «знает, кто за этим стоит». Он распорядился немедленно закрыть все игровые залы, что и было сделано — Кабмин аннулировал лицензии на проведение лотерей», — говорит политический эксперт Андрей Головачев. — «Реакция Зеленского на провал в Раде законопроекта об игорном бизнесе была болезненно-капризной, непродуманной, и поэтому заведомо политически проигрышной».

По мнению политаналитика, Зеленскому вполне присущи качества авторитарного руководителя — как выходцу из шоу-бизнеса, где культивируется такой стиль менеджмента. По мнению Головачева, на этом фоне крайне нелогично смотрятся результаты соцопроса группы «Рейтинг», согласно которому популярность Зеленского выросла (в начале декабря доверие к президенту было на уровне 53%, а за две недели декабря выросло до 62%).

«Украинцы не решаются откровенно отвечать на вопросы, касающиеся правящей партии и президента», — указывает Головачев. — «Неожиданный провал партии «Слуга народа» на выборах в ОТО, по сути, опроверг социологические прогнозы, сделанные накануне — разница составила 16–17%. Поэтому я думаю, что реальный рейтинг у Зеленского сейчас не выше 40–42%. Думаю, что через год эти цифры упадут еще в два раза, но опросы этого не покажут».

В то же время во внутренней политике Зеленский не стесняется «закручивать гайки», считают эксперты. Он подписал закон, вводящий уголовную ответственность за незаконное обогащение. По его инициативе форма управления Национальным агентством по предупреждению коррупции (НАПК) сменилась с коллегиальной на единоличную. Президент также усилил полномочия главы Государственного бюро расследований (ГРБ).

«У Зеленского ярко выраженные авторитарные замашки, он старается подмять все ветви власти под себя», — говорит Андрей Головачев. — «Такой подход не надо называть децентрализацией, нужно говорить честно — это централизация, то есть введение президентского контроля над регионами. Но в его авторитаризме не хватает воли и амбиций. Иначе он уже давно бы расстался с Аваковым, навел порядок в полиции и СБУ , подавил и Коломойского, и радикальные движения… Но на это Зеленскому не хватает решимости. Поэтому ему остается только капризничать».

«Обвинения Зеленского в неисполнении тех или иных обещаний порой выглядят надуманными», — считает Руслан Бортник. — «Многие коллеги забывают, что новый президент Украины изначально пришел на свой пост под определенные обязательства перед кредиторами и западными партнерами. Кроме того, президентом сегодня очень сильно манипулируют. С одной стороны, Зеленского дезинформирует его же окружение. С другой стороны, по целому ряду вопросов у него «связаны руки» западными партнерами и внешними кредиторами. У него за спиной – контур внешнего управления, поэтому он далеко не всегда самостоятелен в принятии решений».

По словам главы УИАМП, способность хорошего политика принимать правильные решения зависит не от его настроения, опыта или смекалки, а от его информированности.

«Если политику не хватает точной информации, правильного восприятия событий, то он даже с самыми благими намерениями может принять ошибочное решение», — считает политолог. — «Сегодня президента фактически изолировали от всей необходимой информации. Поэтому он часто принимает неверные решения, исходя из мнения, которое сформировано его же окружением. Он также вынужден постоянно оглядываться на Запад. Наши западные партнеры крепко, системно осели в украинской политике, в юриспруденции и в безопасности. Президент пришел на свой пост, имея за спиной огромные долги и внешних кредиторов, которые навязывают Украине свою экономическую политику».

В целом, считают украинские аналитики, первые семь месяцев пребывания Зеленского у власти прошли под знаком высокого доверия к президенту. При этом он никаких серьезных шагов по выполнению своих обещаний так и не сделал, и, похоже, не собирается, считают эксперты.