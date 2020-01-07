Бузова рассказала о тяжелой юности и дорогом подарке Собчак

Москва, 7 января. Ведущая скандальной телевизионной стройки «Дом-2» и исполнительница Ольга Бузова призналась, что в течение многих лет ощущала себя бедной. По ее словам, первые духи ей подарила на тот момент соведущая шоу — Ксения Собчак.

Как рассказала Бузова, она выросла в простой петербургской семье, ее родители не могли позволить себе какой-то роскоши и дорогих подарков. Российская певица призналась, что ее юность была тяжелой. К примеру, дезодорант и другие средства личной гигиены она часто приобретала в переходе метрополитена, а первые духи ей подарила Собчак. Такой презент, отметила артистка, был дорогим и запоминающимся.

«Первые дорогие духи мне подарила Ксения Собчак. Я не могла себе их позволить, и для меня это было целое событие», — рассказала ведущая в интервью изданию АиФ.ru.

На сегодняшний день Бузова является не только телеведущей и певицей, но и успешно ведет различные бизнес-проекты. Так, в 2018 году в российской столице открылось ее первое заведение общественного питания «BoozFood», которое благодаря известности владелицы приносит ей немалую прибыль.

Бузова обратила внимание на то, что у нее почти нет времени на отдых и посещение магазинов. Кроме того, она всегда стремится побаловать родственников, поэтому постоянно отправляет их отдыхать в различные страны.