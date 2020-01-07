Джабаров уверен, что Польша законом об истории продолжает информационную кампанию Запада

Москва, 7 января. Планы Польши на законодательном уровне запретить России истолковывать историю «по-своему» свидетельствуют о продолжении информационной кампании Запада по очернению РФ. Такое мнение выразил первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор, комментируя заявление вице-спикера польского сейма Малгожаты Кидавы-Блоньской подчеркнул, что Варшава может принять абсолютно любой закон, соответствующий настроению Запада, однако историю таким образом изменить нельзя.

«Они могут принять закон, что России не существует, но это же не значит, что так и есть», — цитирует Джабарова iReactor.

Член Совфеда напомнил об архивах СССР, в которых описано поведение того или иного государства, а также политических деятелей во время Второй мировой войны. Примечательно, что Польша показала себя далеко не в лучшем свете, заметил сенатор.

Волна недовольства и критики поднялась в Польше после недавнего высказывания президента РФ Владимира Путина по поводу посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского. Глава государства назвал его «сволочью и антисемитской свиньей», поскольку дипломат в 1930-х годах поддерживал Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение».

Джабаров подчеркнул, что принятие Польшей упомянутого закона не отменит мнение российского лидера о ее поведении в начале войны.

«Я думаю, что это очень неуклюжая попытка обелить свои действия перед началом Второй мировой со стороны Варшавы», — уверен Джабаров.

Как заявила ранее вице-спикер польского сейма, законопроект о «пресечении предположительной попытки РФ переиначить историю и клеветы на Польшу» будет представлен на следующем заседании. Глава фракции партии «Право и справедливость» Рышард Терлецкий не исключил, что работа над ним закончится уже 8 января.

Стоит отметить, что позицию российского лидера касаемо действий Липского поддержали многие политические деятели. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал Польшу принести извинения за высказывания дипломата, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о недопустимости переписывания истории в угоду текущей политической конъюнктуре.

В комментарии Федеральному агентству новостей член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, комментируя планы Польши, отметил, что речь идет о попытке вмешаться в дела суверенного государства. Кроме того, Польша не раз была замечена в стремлении сфальсифицировать историю, снести памятники воинам-освободителям от немецко-фашистских захватчиков, добавил он.