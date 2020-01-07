Эстония не планирует ратифицировать договор о госгранице с Россией

Таллин, 7 января. Правящая в Эстонии коалиция не собирается продолжать ратификацию соглашения о государственной границе с Российской Федерацией, подписанного в 2014 году. Об этом заявил во вторник председатель парламента Хенн Пыллуаас.

«Позиция коалиции заключается в том, что мы не будем продвигаться с утверждением пограничного договора», — сказал Пыллуаас порталу эстонского телерадиовещания ERR​​​.

Он также обратил внимание на то, что даже в том случае, если Москва первой ратифицирует пограничный договор, Эстония не намерена его утверждать.

«Если мы заключим новый договор о границе и откажемся от тех территорий, это будет иметь большие юридические последствия», — полагает он.

Напомним, Тартуский мирный договор был заключен в 1920 году после завершения боевых действий в Освободительной войне 1918-1920 годов. Москва первой признала независимость Эстонии, кроме того, была установлена линия границы между двумя государствами. Согласно договору, к Эстонии отходила часть исконно российских земель — Ивангород с прилегающим районом и большая часть Печорского края. В 1944 году эти земли были возвращены РСФСР.

Тартуский договор стал причиной того, что Таллин и Москва до сегодняшнего дня не утвердили новое соглашение о границе. Изначально он был подписан в 2005 году, но при выполнении ратификационных мероприятий Таллин односторонне включил в соответствующий закон вводную часть, содержащую ссылки на утративший силу Тартуский мирный договор 1920 года между Эстонией и Советской Россией. Москва, в свою очередь, расценила такой шаг как возможность предъявлять в будущем территориальные претензии к России, поэтому подпись РФ под документом была отозвана.