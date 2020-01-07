Роспатент назвал топ-10 лучших изобретений 2019 года

Москва, 7 января. Сотрудники Роспатента назвали топ-10 самых интересных патентов на изобретения ушедшего года. Лидером рейтинга стало средство для подавления вируса Эбола.

По данным пресс-службы ведомства, средство для подавления вируса Эбола обладает низкой токсичностью в отличие от имеющихся аналогов.

На второй строчке расположился катализатор для получения моторного топлива из возобновляемого растительного сырья. В Роспатенте уточнили, что созданное топливо высокоэкологично, поскольку получается в одну стадию, что свидетельствует о сокращении уровня загрязнения экологии, передает РИА Новости.

Кроме того, в перечень были включены: средство для удаления из крови вызывающих атеросклероз белковых комплексов, средство оказания молниеносной помощи людям с сердечными болезнями, а также микроорганизм, позволяющий очищать водоемы от нефтепродуктов.

Также в топ-10 вошла система идентификации протечки в контуре ядерного реактора, система, позволяющая найти наиболее благоприятное место установки банкомата, алгоритм российской компании «Яндекс», повышающий точность представления пользователю необходимых сведений, пенообразователь для тушения пожаров в суровых погодных условиях.