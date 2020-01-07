Началова незадолго до смерти спасла тяжелобольного малыша

Москва, 7 января. Известная певица Юлия Началова незадолго до смерти спасла годовалого малыша, которому требовалась дорогостоящая операция по пересадке копии гена ASPA в головном мозге. Об этом рассказала подруга исполнительницы Олеся Сазыкина.

По ее словам, артистка узнала о просьбе собрать средства на лечение тяжелобольного ребенка из Подольска и не смогла остаться равнодушной. Подруга Началовой уточнила, что певица в то время не очень хорошо зарабатывала, поскольку ее редко приглашали выступать.

«Первой откликнулась на призыв (...) Этот сбор стал беспрецедентным для такого маленького ребенка – 900 тысяч долларов! Деньги перечислены в американскую клинику», — передает слова Сазыкиной KP.Ru.

Как рассказала мама малыша Алла Пронина, за помощью ее семья обращалась во многие организации, однако везде слышала отказ. Не прошла мимо лишь Началова, которая затем стала агитировать коллег. Финансово помогли вслед за исполнительницей певцы Николай Басков, Дима Билан и телеведущий Максим Галкин.

Началовой не стало в начале 2019 года — она скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Как впоследствии рассказал отец певицы, у нее произошло заражение крови и не выдержало сердце.

Похороны исполнительницы прошли 21 марта на на Троекуровском кладбище в Москве. Проститься с певицей пришли ее родные, близкие, поклонники, а также коллеги по цеху.

Ранее Сазыкина раскрыла подробности личной жизни певицы. В частности заявила, что первый супруг Началовой, экс-солист группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланской изменял жене, хотя у них поначалу была «безумная любовь».